Manifiesta Alcaldesa de Mazatlán que no solicitará licencia durante proceso interno de Morena en busca de reelección

Tras anunciar que se registró como aspirante a la Coordinación de los Trabajos de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Mazatlán, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez manifestó que no solicitará licencia a dicho cargo durante el proceso interno de Morena.

“El día de ayer anuncié que me registré como aspirante a coordinar los Trabajos de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional aquí en Mazatlán, es un proceso interno de nuestro partido y según los estatutos de la convocatoria no impide que yo realice mis actividades como Presidenta Municipal”, señaló.

“Entonces voy a seguir realizando mis funciones, estoy muy comprometida con los mazatlecos para seguir brindando bienestar a todos los rincones de nuestro Mazatlán, sé que es una gran responsabilidad, es una tarea que asumo con mucha responsabilidad, con mucha alegría de poder servir a los demás y voy a respetar los procesos de nuestro partido”.

En entrevista tras encabezar el Lunes Cívico en la Escuela Primaria “Miguel Hidalgo”, en El Castillo, al sur de Mazatlán, agregó que es tiempo de mujeres, quienes están ayudando y la coyuntura que se vive le parece importante para seguir construyendo el Mazatlán que se quiere.

“Por lo pronto no hay ningún impedimento para que yo realice mis labores como Presidenta Municipal, todos los que hemos sido elegidos a través del voto podemos continuar con nuestras actividades, es mi caso, y por el momento solamente levanté la mano, ya corresponde al Comité de Elecciones, en este caso a la presidenta Ariadna Montiel y a todo el equipo de mi partido hacer la selección”, reiteró.

“Yo confío en que haga la mejor elección para coordinador o coordinadora y por lo pronto yo continúo con mis actividades, seguiré sirviendo a los mazatlecos y ya cuando los tiempos electorales lo requieran ya veremos paso a paso las siguientes decisiones”.

Reiteró que en su momento definirá, de acuerdo con lo que marque el Instituto Nacional Electoral, si pide una nueva licencia a su actual cargo para participar en el próximo proceso electoral en busca de la reelección.

“Tengo mayor responsabilidad ahorita en estos tiempos difíciles que estamos viviendo en nuestro Municipio, que yo les digo que los reconozco, pero no solamente es reconocerlo sino tomamos acción, hemos estado gestionando apoyos a nivel estatal, a nivel federal, hemos estado buscando que todas las condiciones de bienestar y dignidad lleguen a las personas de Mazatlán”, continuó.

“Y en eso estoy enfocada en trabajar para las y los mazatlecos dando toda mi entrega, mi entendimiento y mi corazón por delante”.

Tras manifestar su respeto para las mujeres y hombre que buscan encabezar la Coordinación en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Mazatlán, también dijo que se han logrado algunos avances en este municipio, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal se ha estado avanzando en incorporar 150 elementos a la Policía Municipal, tener más patrullas, se busca fortalecer el Centro de Control, Cómputo y Comando del Gobierno del Estado C4.

“Buscar también que las estrategias de seguridad den mejores resultados, estamos trabajando en ello y por supuesto en Servicios Públicos hemos estado invirtiendo también para que los mazatlecos tengan mejores servicios, hemos cumplido también cabalmente con nuestro Plan de Obras Municipales, esto es un ejemplo el día de hoy estar en esta Escuela ‘Miguel Hidalgo’, en El Castillo”, reiteró.

También se ha puesto en el centro la educación como una herramienta de transformación para las niñas, niños y jóvenes, y está convencida de que la Estrategia Nacional de Seguridad de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, va a dar resultados, agregó Palacios Domínguez.

“Estamos todos trabajando en equipo los tres niveles de Gobierno e invitamos también a la sociedad a que participe en tener una nueva cultura de paz, que eso es lo que buscamos a través de rescates de espacios públicos, a través de fortalecer la educación, la cultura y el deporte como herramientas de transformación”, subrayó.

“Y vamos a seguir trabajando en ese sentido y dándole continuidad a todos esos proyectos que requieren de nuestra atención plena como lo son el drenaje, en el cual yo ya les platicaba que tengo seis proyectos que he presentado al director de Conagua, Efraín Morales, dos ya fueron validados, se trata de ampliación de plantas tratadoras, he tenido también la oportunidad de presentar una propuesta de Relleno Sanitario, un predio que desafortunadamente no dio las características que se requieran”.

Recalcó que se sigue en la búsqueda de llevar a cabo esos proyectos que necesita Mazatlán y se está trabajando de la mano con los gobiernos estatal y federal para todos los proyectos que se necesitan como el malecón para tenerlo en mejores condiciones y espacios públicos que se han rehabilitado, entre otros.