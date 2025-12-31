Manifiesta Alcaldesa que Mazatlán cierra el año de manera muy exitosa

Sin mencionar la crisis de seguridad que vive Sinaloa y de la que no escapa el municipio con personas desaparecidas, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, manifestó que Mazatlán cierra el año de manera muy exitosa.

“Mazatlán cierra el año de manera muy exitosa, como les decía el día de hoy tenemos tres cruceros, son alrededor de 10 mil personas que nos visitan en el puerto, con una ocupación hotelera del 90 por ciento y cerramos un muy buen año 2025, estamos muy agradecidos con todas las personas que nos visitan de diferentes partes de la República Mexicana”, asentó.

“Ahorita me tocó saludar algunas personas que ya están preparándose para venir aquí en la noche, tenemos también ahorita visita de americanos, de canadienses, hemos tenido grandes eventos a lo largo de este 2025 como lo fue nuestro Carnaval Mazatlán 2025 que terminó con un saldo blanco, como lo fue Semana Santa, Semana de la Moto, también tuvimos eventos deportivos muy importantes aquí en Mazatlán y bueno, este 2026 vamos a iniciarlo con la mejor de las vibras”.

Reiteró que se estará pendientes de que a Mazatlán le vaya bien y sobre todo que las familias tengan un 2026 lleno de paz, lleno de amor y el Gobierno de Mazatlán siempre está trabajando por que los mazatlecos vivan en un mejor lugar cada vez, más digno y que siga brillando.

La Presidenta Municipal recalcó que se espera un gran cierre de año y además de la fiesta en vísperas de la llegada de Año Nuevo y la llegada de tres cruceros se tiene una ocupación hotelera arriba del 90 por ciento.

“Tenemos una ocupación hotelera arriba del 90 por ciento y ya lo anunció Canaco (Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo) que se esperan más mil 235 millones de pesos de derrama económica (en el presente periodo vacacional) y pues estamos muy contentos de cerrar este 2025 de esta manera, una manera muy alegre, con una fiesta muy bonita que va ser también familiar y va ser para todos los visitantes”, añadió.

Durante la crisis de violencia que se vive en la entidad desde el 9 de septiembre del 2024 a la fecha se han registrado más de 2 mil homicidios y más de 2 mil 600 personas desaparecidas en la entidad, de lo que no ha estado exento el municipio de Mazatlán que de septiembre del 2024 al 15 de octubre del 2025 sumaba 568 personas desaparecidas.

Además se han registrado ataques con explosivos contra patrullas y las instalaciones de Seguridad Pública Municipal y contra expendios de venta de cervezas, entre otras afectaciones.