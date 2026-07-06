Manifiesta Protección Civil de Mazatlán que ya no se tiene incendio en el basurón, pero sí se tienen fumarolas

Aunque ya no hay incendio en el basurón municipal de Mazatlán, sí se tienen algunas fumarolas o generación de humo y se está atendiendo esa situación con tierra, manifestó el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado.

“Ya no tenemos incendio, tenemos unas fumarolas, obviamente que ese trabajo, como lo comentó la señora Presidenta se va hacer a través de tierra, ya hay tres fuerzas de tarea que van a estar trabajando en tres turnos para acelerar los trabajos y que esta misma semana ya quede en su totalidad finiquitado al 100 por ciento y ya sin fumarolas, que es lo importante, para que ya se pueda utilizar esa celda y estemos bajo la norma como lo comenta el Secretario”, añadió.

En entrevista este lunes tras salir de la reunión de la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz, en este puerto, junto con el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez, y Osuna Tirado, la Alcaldesa provisional Minerva Osuna Zavala, manifestó que la recolección de la basura se realiza de manera normal en este Municipio con todos los trabajos que se realizan en el basurón.

“Hay una celda para emergencias (para depositar provisionalmente la basura”, dijo Osuna Zavala.

Agregó que actualmente se está echando tierra para contrarrestar las fumarolas en el basurón municipal, se está sacando balastre de un cerro para echarlo al basurón.

Además expresó que se tiene un amparo que protege al basurón municipal de clausuras y multas.

“Nosotros tenemos un amparo contra todas esas cosas, no sabía decirle de la multa, pero el amparo nos protege contra todo eso”, continuó la Alcaldesa.

El Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán manifestó que cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente habla de una multa de 10 millones de pesos al Gobierno Municipal por el basurón casi siempre está hablando de la aplicación de recurso para restablecer cosas ahí, que es lo que se está haciendo como el echar tierra y de cubrir completamente todas las partes de la celda que tenga basura en descubierto es lo que se hace y es muy costoso.

“Nosotros tenemos que en este momento agilizar para restablecer también el depósito de basura también en unas camas ahí mismo, pero lo que se habla ahorita así no lo sabemos (la multa de 10 millones de pesos por parte de la Profepa), no está notificado porque hay una acción que está parada con el amparo”, reiteró Ríos Pérez.

Tras el incendio del basurón que comenzó el lunes de la semana pasada, personal de la Profepa colocó un sello de clausura en la puerta de acceso a ese lugar ubicado en el Ejido de Urías, al sur de Mazatlán, pero lo retiró el viernes por un amparo que tiene el Ayuntamiento desde el pasado 25 de junio contra ese tipo de acciones.