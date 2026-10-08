Manifiesta Regidor que Segundo Informe de Estrella Palacios no contiene la realidad que viven los mazatlecos

Tras la presentación por escrito ante el Cabildo del Segundo Informe de Gobierno de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, el Regidor por el PAN Felipe Parada Valdivia manifestó que este libro no contiene la realidad que todos los días viven los mazatlecos.

“Hoy recibimos un Segundo Informe en el cual sabemos vienen cifras, programas, acciones que se realizaron durante esos dos años, habremos de revisarlo punto por punto, contrastarlo área por área para saber el contenido 100 por ciento de lo que lleva este libro”, señaló en su intervención en asuntos generales en la sesión de Cabildo realizada este jueves.

“Pero lo que sí sabemos que no contiene es la realidad que todos los días vivimos los mazatlecos, porque mientras que aquí se habla de avances, afuera tenemos colonias con drenajes colapsados, fugas constantes de agua, calles destruidas, avenidas deterioradas, parques abandonados, áreas deportivas sin mantenimiento y mercados municipales que siguen esperando atención inmediata”.

Agregó que se vive una inseguridad que hace salir a todos los mazatlecos con miedo y se tiene un malecón que sigue colapsando.

“Esa es la realidad de Mazatlán, tenemos una ciudad colapsada donde muchas veces parece que se está administrando emergencias en vez de resolver problemas, pero hay asuntos todavía más graves que no son sólo temas de mantenimiento y que sabemos que no están en este libro”, continuó.

El Regidor del PAN expresó que se tienen problemas estructurales que siguen esperando una solución de fondo y el Basurón Municipal es uno de ellos.

“Durante años hemos conocido qué condiciones y riesgos representa y la necesidad de que Mazatlán avance hacia una solución moderna y sostenible y sustentable para la disposición final de esos residuos, sin embargo, el problema sigue ahí costándonos dinero a todos los mazatlecos con multas, millones y millones de pesos que seguimos pagando, y lo más preocupante de todo es que aún no contamos con una propuesta de solución definitiva o una propuesta de terreno viable para poderlo construir”, expresó.

“Lo mismo ocurre con la necesidad de un nuevo panteón municipal, hoy lamentablemente quien no cuenta con un espacio en un panteón cuando tiene la trágica pérdida de un ser querido se tiene que trasladar a sepultar a las comisarías, a las sindicaturas porque en los panteones municipales no tenemos espacios”.

Reiteró que a esos pendientes se les suma el deterioro de la infraestructura hidráulica y sanitaria, las condiciones de los mercados, la recuperación de espacios públicos y deportivos y el mantenimiento de una ciudad que sigue creciendo más rápido que la capacidad del Gobierno para atender sus necesidades.

También dijo que la zona rural está olvidada y por días a veces se quedan incomunicadas, las corridas diarias de camiones no llegan a El Recodo, no pueden siquiera salir y no llegan las cadenas de abastecimiento de productos básicos para que puedan tener alimentos y los habitantes de esta zona no son mencionados y sin ser atendidos.

“A pesar de los despliegues de seguridad, a pesar de que vemos marinos, militares y todas las demás corporaciones en la calle, a pie, hoy a pesar de todo ello la inseguridad no ha podido dejar de avanzar todos los días y todo esto ocurre mientras Mazatlán atraviesa una situación particularmente difícil: la crisis económica que todos los días obliga a que alguien cierre su negocio, a que alguien pierda su empleo, los que damos empleo nos cuesta mantenerlos a flote y no queremos dar de baja a nadie”, añadió Parada Valdivia.