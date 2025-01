$!Manifiestan derechohabientes inconformidad por esperar horas para hacer cita en el IMSS, en Mazatlán

“Yo llegué en la mañana como a las 6:00 y me dieron el papelito para las 3:30 de la tarde, dicen que dieron 800”, añadió otra de las personas denunciantes.

“Nosotros tenemos papelito de la 1:30 y es hora que no pasamos”, dijo una de las personas que acudió a sacar una ficha para su mamá desde la mañana y cerca de las 16:00 horas aún esperaba, pues adelante de ella había poco más de 100 personas en la fila.

Agregó que se debería dar un turno y por ejemplo a las 13:30 decirle a determinada persona que a ella le corresponde el turno 20, 30, 40 de atención así como llegan y se forman, pero no es así.

“Regresa uno a la 1:30 (de la tarde a hacer fila), si se pierde este papelito, que está muy chiquito, ya valimos”, expresó.

Una de las personas entrevistadas, pero que pidió no hacer público su nombre por temor a represalias o a que finalmente no la atiendan, añadió que con la de este 6 de enero es la tercera vez que acude a solicitar una ficha de atención médica y no alcanza.

“Primero nos dijeron dieron 500 fichas y ya no hay, venga mañana, vine y tampoco alcancé y ahora me vine más temprano”, enfatizó.

Recordó que el domingo dijeron que faltaban por entregar 20 fichas para atenciones en el área de Traumatología y al acabarse las demás personas que estaban en la fila se quedaron sin atención, pues para esa área en específico dan 50 fichas diarias.

“Es que no debe de ser eso, aparte si te están diciendo ven, es para cualquier especialidad, te dan para las 11:30, 13:30, quieren que te vayas para que no esté el montón de gente aquí, entonces dicen se viene a la 1:30, se viene uno antes y no pasa”, continuó una de las personas derechohabientes consultada.

Expresaron que este lunes algunas de las personas ya llevaban poco más de ocho horas esperando ser atendidas y varias de esas horas las pasaron bajo los rayos del sol, por la tarde se estaba dando prioridad de atención para las personas que vienen de comunidades foráneas pues para ellas a las 17:00 horas ya deja de haber transporte para regresar a sus hogares.

Se solicitó una entrevista con la persona que la tarde de este lunes estaban al frente del Hospital del IMSS nuevo, ubicado en la Avenida Ejército Mexicano, pero remitió al área de Comunicación Social del IMSS en Culiacán para solicitar la información correspondiente.