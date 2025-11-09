$!Manifiestan su fe cientos de creyentes en la Oración por los Enfermos del 29 Congreso Diocesano de Mazatlán

MAZATLÁN._ Con gran devoción y esperanza, cientos de feligreses participaron este domingo en la tradicional y emotiva Oración por los Enfermos, la cual forma parte de las actividades del 29 Congreso Diocesano de Mazatlán, realizado en la Parroquia de Santa María del Mar, en el fraccionamiento Playa Sur. Entre alabanzas, cantos y oraciones, los asistentes elevaron sus peticiones al Santísimo para pedir por su salud, la de sus familiares y por la pronta recuperación de quienes atraviesan alguna enfermedad. El templo registró un lleno total de creyentes que, con fe y fervor, se unieron en comunidad para encomendarse a Dios.









Niños, jóvenes, adultos mayores, personas enfermas y en situación vulnerable, formaron parte del acto espiritual encabezado por el Padre Ángel Enrique Olvera, quien dirigió los momentos de oración y acompañó al Padre Manuel Carrasco y a los fieles de la parroquia. “Señor aleja de mi las fuerzas del mal; destruye todas las fuerzas del mal para que yo pueda obrar y estar bien. Señor, tú estás en este sacramento eres, el pan de la vida, pan de vida eterna, comunícanos tu vida, vivifícanos en oración y expulsa de nosotros maleficios, brujerías, magia negra de cualquier color, hechicería, mal de ojo y ataduras”, expresó el Padre Olvera. “Destruye Señor, todo tipo de infestación diabólica, posesión diabólica, obsesión diabólica, todo lo que es malo, pecado y envidia, la enfermedad física, la enfermedad psíquica, la enfermedad y toda enfermedad qué tema por causa la actividad de nuestro adversario. Si aquí hay gente que sufre de todos estos maleficios, Jesús, libéralos y concédeles libertad”.









