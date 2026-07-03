Mantendrá Seguridad Pública operativo de vigilancia en las Letras de Mazatlán para evitar posibles disturbios por Mundial

Con el objetivo de mantener el orden y la tranquilidad en las Letras de Mazatlán durante algún posible festejo tras el próximo juego de México en el Mundial, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal confirmó que mantendrán los operativos con varios elementos policiales y de Tránsito en dicha zona turística.

El Secretario de seguridad, Jaime Othoniel Barrón Valdez, indicó que durante los festejos del martes pasado, cuando México superó a Ecuador, se registró un total de seis arrestos a personas que se salieron de control y agredieron a elementos policiales, específicamente lanzándoles agua encima.

“Nosotros vamos a estar atentos para cualquier situación y vamos a detener a las personas que alteren o que dañan a las personas, porque en este caso el mismo festejo provoca hasta cierto punto euforia, pero todo debe tener un control, un balance para nosotros”, explicó.

“(El martes) Sí hubo detenidos; hubo como unos cinco o seis detenidos aproximadamente, pero hasta las últimas instancias. Nosotros siempre tratamos, cuando trata de situaciones así, que sea el último recurso la detención. En este caso se le lanzó un agua a un elemento y es una cuestión que no se puede pasar por alto. Entonces los invitamos a que festejen con calma”.

De cara a lo que pudiera ser un nuevo triunfo de México frente a Inglaterra, mismo que provocaría otro lleno masivo en el malecón, Barrón Valdez señaló que posiblemente se cierren de nuevo las vialidades desde Avenida Rafael Buelna hasta Insurgentes, lugares de donde suele llegar la gente siempre.

“El martes se hizo un cierre en la zona de Rafael Buelna y en Insurgentes para mantener ahí a las personas libres de cualquier situación que pueda ocurrir con algún vehículo, que tuvieran la tranquilidad de hacer el festejo de manera ordenada. Nosotros entendemos que por la euforia y todo eso, pues hay una alteración, pero también somos conscientes de esa parte”.

Asimismo, exhortó a los mazatlecos a participar en festejos ordenados y con euforia medida, ya que a pesar de la felicidad que puede ocasionar el triunfo de México, siempre existe el riesgo de lastimar a los niños o las familias que se concentran junto al Valentinos.

“La cuestión de los vehículos nosotros la tenemos controlada porque hacemos un cierre de vialidades, para evitar que en cualquier situación vayan a agredir a algunas personas los mismos vehículos. En las cuestiones de las personas, se les pide que sean conscientes en el festejo, porque en ocasiones van niños y familias a festejar; entonces hay que tener conciencia de hacerlo con mucha responsabilidad”.