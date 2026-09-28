Mantendrán manifestación en Hospital Municipal de Mazatlán hasta resolver fallas: Stasam

Será hasta resolver el desabasto de medicamentos y se establezcan fechas para las cirugías y procedimientos pendientes que se levantará la manifestación en el Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez en Mazatlán, advirtió Laura Tirado Aguilar, secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán.

Tras llevarse a cabo una reunión entre representantes del Stasam con la Alcaldesa, Estrella Palacios Domínguez, el Secretario del Ayuntamiento Moisés Ríos Pérez y el director del “Hospitalito”, como se le conoce coloquialmente, Carlos Virgilio Mestiamec Muñiz, Tirado Aguilar señaló que los inconformes están cansados de recibir promesas sin resultados.

Por tal motivo, destacó que el encuentro no representó un acuerdo suficiente para levantar la protesta, y se espera que Mestiamec Muñiz se reúna con los afectados para entablar un diálogo directo y resolver las principales demandas.

“Para mí no fue llegar a un acuerdo, hasta que él (Mestiamec Muñiz) venga y resuelva los pendientes que tiene ahí presentes. Antes de levantar cualquier manifestación, él tiene que venir a hablar con ellos y decirles cuáles son sus pendientes, que quedan fechas ya programadas de los procedimientos de cirugía y que le resuelva el desabasto de medicamentos”, comentó.

Tirado Aguilar explicó que no se prevé sustituir al director del hospital, quien se comprometió a acudir para atender los pendientes, aunque insistió en que debe presentarse ante los afectados y ofrecer soluciones concretas a quienes acumulan meses sin recibir sus medicamentos completos.

Además, señaló que la exigencia planteada durante la reunión fue que el responsable del nosocomio dé la cara, resuelva las recetas pendientes y formalice la programación de los procedimientos antes de que se considere concluir la movilización.

“Él quedó formalmente que iba a venir a resolver estos pendientes que tienen ahorita, pues llevaba ya 40 pendientes de recetas que no le surtían, por lo que ellos (derechohabientes) quieren ya una respuesta, como le dije a la alcaldesa”, dijo.

La secretaria general del Stasam relató que en un breve lapso reunió alrededor de 40 pendientes de recetas sin surtir, los cuales entregó a la Presidenta Municipal y al director del hospital para que atendieran tanto la falta de medicamentos como la entrega incompleta de tratamientos.

Asimismo, consideró que las respuestas de las autoridades han sido insuficientes, pues los ofrecimientos de revisar y resolver los casos no han terminado con los problemas que denuncian los pacientes.

La dirigente sindical indicó que ya no tiene margen para convencer a los manifestantes de seguir esperando, por lo que pidió a la Alcaldesa asumir directamente el seguimiento de las demandas y exigir al director que cumpla con sus responsabilidades.

“Yo aquí ya no tengo voz de convencimiento. Aquí ella (Palacios Domínguez) tiene que tomar las riendas con el director, para que él haga su trabajo como corresponde. Ha sido muy omiso, deja pasar las cosas y no hay una respuesta positiva”, declaró.

Tirado Aguilar reiteró que la continuidad de la manifestación dependerá de la atención a los pendientes del hospital, por lo que los inconformes esperan que el compromiso de las autoridades se traduzca en la entrega de medicamentos y fechas definidas para las cirugías y procedimientos que siguen en espera.