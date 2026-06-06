$!Mantener playas limpias fortalece el turismo y la economía del puerto: Gran Acuario Mazatlán

Con la participación de cientos de voluntarios de instituciones educativas, empresas, hoteles y organizaciones civiles, este sábado se llevó a cabo una gran limpieza de playas impulsada por el Gran Acuario Mazatlán “Mar de Cortés” y la Operadora y Administradora de Playas, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de los Océanos. Las actividades iniciaron desde las 6:45 horas con la concentración de los participantes en el Monumento al Pescador, desde donde se distribuyeron las brigadas por toda la zona costera, trabajaron en distintos puntos del litoral mazatleco, especialmente el malecón. Durante el acto protocolario, el director ejecutivo del Gran Acuario Mazatlán, Rafael Lizárraga Favela, destacó que la conservación de las playas debe ser una tarea permanente debido a la relevancia que tienen para la actividad turística y económica del municipio.









“Somos un municipio con una importantísima actividad turística todos los fines de semana. Siempre tenemos más la actividad local, más la propia dinámica que tiene la ciudad y el entorno; entonces esta labor debe ser permanente y deberá continuar. Ya es la tercera que hacemos y queremos que se quede como una tradición, expresó Lizárraga Favela. Señaló que en esta edición se contempló la limpieza de 33 puntos de la zona costera, principalmente en las playas ubicadas sobre la Avenida del Mar, además de acciones en Isla de la Piedra, áreas de manglar e Isla Basura. De manera paralela también se realizaron labores de limpieza submarina en algunas zonas de playa. “Siempre debe ser una labor permanente y eso es lo que buscamos, generar esa conciencia entre quienes usan la playa, porque, aunque Mazatlán tengan actividad de construcción, actividad de servicios, actividad industrial, realmente vive y toda su economía está generada alrededor de las playas, la costa y el gran atractivo que representa”. Asimismo, resaltó que el Gran Acuario participa constantemente en este tipo de iniciativas y colabora de manera cercana con organizaciones ambientalistas como MazConCiencia, además de sumarse a convocatorias de otros grupos comprometidos con la protección del medio ambiente y el rescate de especies marinas.









