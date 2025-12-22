$!Mantiene Central Camionera de Mazatlán alta afluencia de usuarios por vacaciones

Pese a incidentes de bloqueos para el sur, la Central Camionera de Mazatlán moviliza más de mil 200 pasajeros a diario desde que iniciaron las vacaciones. El administrador del sitio, Álvaro Peña Torres, dijo que solo se registraron retrasos de media hora en algunas de las 180 rutas diarias en curso por la carretera de Escuinapa-Tepic.

En la Central Camionera de Mazatlán, la antigua central, Peña Torres indicó que son 180 las operaciones que están realizando por día y que podrían incrementarse a las 200 corridas diarias porque la demanda de pasajeros está subiendo desde que inició el periodo vacacional, “Ahorita la estadística de incremento que tenemos es del 10 por ciento de incremento, un promedio de 200 corridas diarias, desde el 19 de diciembre que iniciaron las vacaciones”. Las líneas transportistas que operan en la Central de Autobuses de Mazatlán José Angel Espinoza Ferrusquilla, como Futura, Chihuahuenses, Elite, Anáhuac, Grupo Estrella Blanca y el TAP que viajan al occidente y norte del País, ofreciendo destinos a Culiacán, Guadalajara, Ciudad de México, Chihuahua, Sonora y Baja California, entre otros, están reportando un incremento del 10 por ciento en movimiento del pasaje, desde el 19 de diciembre que iniciaron oficialmente las vacaciones decembrinas y de fin de año.

“Así es ya iniciamos el periodo vacacional a partir del día 19 de diciembre al 8 de enero, que es cuando las empresas transportistas están obligadas a proporcionar los descuentos a los estudiantes del 50 por ciento y a los del INSEN y a los maestros, también del 50 por ciento de descuento en el boleto, siempre y cuando presenten su credencial vigente”, agregó el directivo. Agregó que las rutas mayormente demandadas para esta central de autobuses son las que van hacia el sur del País, rutas que van a la Ciudad de México, Monterrey, Aguascalientes, la de Durango, y para el norte hacia Culiacán, Chihuahua, Los Mochis, Tijuana y Mexicali.