$!Mantiene Ejército Mexicano vigilancia a pie y con tanqueta en el Centro de Mazatlán

Desde la semana anterior se han observado recorridos de camionetas y una tanqueta por parte de elementos militares, además de recorridos a pie tanto en las calles como en la Plazuela República y la Plazuela Machado, que son algunos de los sitios más visitados por mazatlecos y turistas nacionales y extranjeros en este periodo vacacional de verano.

El reforzamiento de la vigilancia para contrarrestar el repunte de violencia en las últimas tres semanas en Mazatlán también se observa en el Centro y el Centro Histórico de la Ciudad con recorridos a pie, con una tanqueta y con camionetas por parte de elementos del Ejército Mexicano.

Sin embargo, ese reforzamiento no evitó que cerca de las 17:30 horas del lunes 3 de agosto personas provistas con armas de fuego asesinaran a balazos a dos motociclistas frente a un taller de motocicletas ubicado entre las calles Constitución y Teniente José Azueta, en el Centro de la Ciudad, donde la vigilancia también la mantiene la Policía Municipal.

Los responsables de estos hechos huyeron con rumbo desconocido y ni en ese ni en otro ataque a balazos que ocurrió cerca de las 21:00 horas del mismo lunes en el Fraccionamiento Pradera Dorada 5, que dejó a una pareja asesinada, las autoridades lograron ubicar y detener a los responsables.

Tras el incremento de los hechos violentos en este municipio, desde hace tres semanas comenzó el reforzamiento de la seguridad en Mazatlán con la participación de elementos de instituciones de los tres niveles de gobierno.

El lunes 27 de julio se realizó la Mesa Estatal de Seguridad y Construcción de Paz, encabezada por la Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, en la Tercera Región Militar, en este puerto, donde se acordó reforzar la seguridad con más de 2 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional adicionales a los que ya había, e instalar filtros de seguridad en entradas y salidas a la ciudad.