$!Mantiene Faro de Mazatlán una buena afluencia pese a las altas temperaturas

A pesar de que este sábado la temperatura alcanzó los 32 grados centígrados y una sensación térmica de hasta 39 grados, el Faro de Mazatlán registró una mañana con importante afluencia de visitantes, en su mayoría turistas que decidieron subir al emblemático Cerro del Crestón para disfrutar de la vista panorámica del puerto. Desde temprana hora comenzaron a llegar familias, grupos de amigos y equipos de acondicionamiento físico que se animaron a recorrer los 745 metros de sendero hacia uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad, en medio de condiciones de calor y humedad que alcanzaron el 64 por ciento.









Ante las altas temperaturas, personal del lugar mantuvo visibles las recomendaciones para prevenir accidentes y golpes de calor entre los usuarios, destacando la importancia de llevar agua para el recorrido, usar ropa ligera y cómoda, portar gorra o sombrero y aplicar bloqueador solar antes de iniciar el ascenso. Asimismo, se recomendó evitar subir el cerro a personas con problemas de hipertensión, diabetes y mujeres embarazadas, debido a las exigencias físicas que representa el trayecto bajo las condiciones climáticas actuales. La mayor afluencia se registró después de las 9:00 horas, cuando varias pulmonías y aurigas comenzaron a trasladar turistas directamente hacia el acceso del Cerro del Crestón. Sin embargo, debido al incremento de visitantes, encargados del Faro optaron por regular momentáneamente el ingreso, esperando a que descendieran algunos usuarios para permitir el acceso a más personas y así evitar aglomeraciones.







