Mantiene FGE abiertas líneas de investigación por homicidio de Grecia Guadalupe y Arturo Ramiro en Escuinapa

Con todas las líneas de investigación abiertas se mantiene la Fiscalía General del Estado con respecto al homicidio de Grecia Guadalupe y su tío Ramiro Quintero, sin que hasta el momento se haya determinado con certeza si se trató de un ataque directo o un enfrentamiento entre grupos armados en lo que ocasionó su muerte el pasado 9 de junio en Escuinapa, Sinaloa.

Así lo informó el Vicefiscal de la Zona Sur de Sinaloa, Isaac Aguayo Roacho, quien detalló que el caso continúa en etapa de investigación, el cual se realiza con el análisis de múltiples fuentes de información, entre ellas testimonios, videos y dictámenes periciales.

“Ahí seguimos trabajando en las investigaciones, se sigue recopilando información para dar con los responsables, recopilando todo tipo de fuentes de información, testigos, videos, las periciales correspondientes”, comentó.

En lo que respecta a las diferentes versiones que se han presentado sobre el desarrollo de estos hechos, Aguayo Roacho mencionó que de momento no hay una conclusión definitiva, teniendo entre las hipótesis la posibilidad de un intercambio de disparos entre grupos delictivos contrarios, así como un ataque dirigido directamente contra las víctimas.

“Todavía no podemos afirmar o descartar alguna hipótesis, si se trató de un juego cruzado entre dos grupos rivales o si fue un ataque dirigido a ellos”, declaró.

El Vicefiscal mencionó la existencia de un video que se hizo público con respecto al hecho, pero que hasta el momento se mantiene en revisión como evidencia dentro de la carpeta de investigación, aunque su contenido no es concluyente debido a las condiciones de visibilidad del material.

En este sentido, Aguayo Roacho reiteró que las líneas de investigación permanecen abiertas, por lo que aún no se ha descartado ninguna hipótesis sobre la forma en que se desarrollaron los hechos.

En lo que respecta a otros hechos violentos registrados en el mismo municipio, como el vehículo incendiado con explosivos el 13 de junio, Aguayo Roacho aclaró que al ser un caso relacionado con el uso de artefactos explosivos, este es de competencia federal, por lo que no puede profundizar en los detalles.

“Ese evento, por la naturaleza de cómo sucedió el hecho delictivo y los instrumentos que se utilizaron, es de competencia exclusiva de la Federación. Es un tema que sigue conociendo la Federación, sigue avanzando la investigación, pero mayores detalles no tengo”, puntualizó.