$!Mantiene Jumapam jornadas de limpieza en colonias de Mazatlán previo a la temporada de lluvia

De cara a la presente temporada de lluvias y sus posibles riesgos, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán continuó este sábado las jornadas de limpieza pertenecientes al programa “Mazatlán te quiero Limpio”, que en esta ocasión llegó a la colonia Libertad de Expresión. Los trabajos de aseo y recolección de basura se llevaron a cabo sobre las calles Adriana Torres, Viva Villa y Manuel Burgueño, incluyendo el campo de beisbol “JJ Pacho”, donde elementos de Jumapam se encargaron de limpiar y retirar todos los desperdicios del área, dejando un espacio libre más sano.









El Gerente de Construcción de Jumapam, Jaime León, recordó a todos los voluntarios la importancia de mantener limpias las calles del fraccionamiento para evitar que los desechos se vayan directo a canales que, después generan contaminación en esteros y playas del puerto por taponamientos. “Creo yo que los problemas de taponamientos por basura se generan tanto por los mazatlecos como por el turista; entonces es importante empezar por nosotros esta concientización. Siento que este programa nos ha dado resultados; poco a poco la gente se va dando cuenta la importancia de evitar derrames de basura durante la época de lluvia”, dijo León Yañez. En tanto, el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos, llamó a toda la ciudadanía a hacer un uso responsable de su basura durante la temporada de lluvias, la cual se espera sea muy basta este año. Exhorta también a sacar los desechos únicamente el día que pasa el camión recolector.







