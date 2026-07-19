$!Mantiene la Playa Pinitos, en Mazatlán, gran afluencia de visitantes por temporada vacacional

A pesar de las ligeras lluvias registradas durante la mañana y parte del mediodía de este domingo, la Playa Pinitos de Mazatlán volvió a lucir con una importante afluencia de visitantes que aprovecharon el periodo vacacional para disfrutar de uno de los litorales más concurridos del puerto. Desde temprana hora, familias y grupos de amigos comenzaron a instalarse en la playa ubicada sobre el Paseo Claussen, donde el cielo nublado y el oleaje tranquilo ofrecieron condiciones favorables para que niños y adultos disfrutaran del mar sin tener que sufrir las altas temperaturas. Los más pequeños aprovecharon las suaves olas para jugar en la orilla, mientras decenas de personas permanecieron bajo sombrillas para protegerse de una lluvia que abarcó desde el monumento al Pescador hasta el paseo de Olas Altas, donde también hubo unos cuantos bañistas.





Sin embargo, además del movimiento turístico, volvió a quedar en evidencia una situación que ha generado inconformidad entre algunos visitantes: la ocupación de una gran parte de la playa por parte de comercios que instalan mesas, sillas y sombrillas para renta, reduciendo considerablemente el espacio disponible para el público. En ocasiones anteriores, turistas y locales habían manifestado que resulta prácticamente imposible instalar sus propios artículos de playa debido a que los establecimientos ocupan gran parte del litoral desde la mañana. No obstante, cabe mencionar que no existe la restricción de ingresar con sombrillas, mesas y otros artículos propios. Ante estas quejas, anteriormente la Profepa había informado sobre la posibilidad de realizar un operativo para revisar que los comercios no excedieran los espacios permitidos durante la temporada vacacional; aunque hasta el momento no se ha informado sobre acciones concretas en ese sentido.



