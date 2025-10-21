Mantiene Mazatlán buena afluencia turística pese a campaña de percepción de inseguridad, anuncia Sectur Sinaloa

MAZATLÁN._ Después de una campaña negativa con respecto a la percepción de seguridad para Mazatlán en los recientes días, la Secretaría de Turismo de Sinaloa informó que el puerto ha registrado una afluencia positiva de turismo y se estarán reforzando acciones para promocionar al destino tanto a nivel nacional como internacional

La titular de esta dependencia, Mireya Sosa Osuna, expresó que el puerto ha logrado mantener una notable afluencia turística, además de tener una relación colaborativa y de respeto con los estados vecinos, en especial con Durango, donde se iniciaron los comentarios negativos.

Asimismo, señaló que a pesar de esta campaña de desprestigio que se impulsa en redes sociales, Mazatlán se consolida como uno de los destinos turísticos más sólidos del país, con altos niveles de ocupación hotelera y una agenda llena de actividades culturales, deportivas y recreativas.

“Tenemos una relación buena y cordial (con Durango), y mantenemos la misma cordialidad, el trato de siempre, trabajando entre los dos estados que son hermanos y donde le damos la bienvenida a nuestros hermanos duranguenses aquí en el puerto de Mazatlán”, comentó

“Nuestro compromiso es continuar promoviendo la imagen positiva del puerto e invitarlos a que vengan a Mazatlán, aquí está el destino de sol y playa de su preferencia, siempre felices de darles la bienvenida y por supuesto, además con una gran cartelera de eventos deportivos y culturales en el puerto”, añadió.

En este sentido, Mireya Sosa comentó que en los últimos meses, Mazatlán ha tenido una buena ocupación turística con visitantes de todas partes de la república, incluidos estados pertenecientes al corredor económico del norte, como Coahuila, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit y Nuevo León.

“Hemos tenido una buena afluencia turística en el puerto, actualmente se han venido dando las ocupaciones que normalmente se dan en septiembre y octubre, todavía no hemos recibido de parte de las asociaciones el cierre de este mes, pero tenemos una buena afluencia turística y también sobre todo viene un muy buen cierre de año”, declaró.

Como parte de las estrategias de promoción, la Secretaría de Turismo anunció que del 10 al 15 de noviembre se llevará a cabo una gira por la región del Bajío, donde se dará a conocer la oferta turística de Mazatlán en ciudades como Morelia, Toluca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas.

Sosa Osuna comentó que a través de esta gira se buscará fortalecer la presencia del puerto en el mercado nacional y atraer nuevos visitantes durante la temporada vacacional de invierno.

Además, mencionó que uno de los eventos más importantes en materia de promoción turística como lo es la Fiesta Amigos, ya se encuentra lista para celebrarse del 27 al 30 de octubre.

“Aquí se reconocen, se agradecen y se fortalecen las alianzas comerciales que tenemos con socios, touroperadores, agentes de viajes, líneas aéreas y por eso vamos a estar recibiéndolos a todos ellos”, comentó.

Este encuentro incluirá reuniones de negocios, recorridos por hoteles y atractivos turísticos, así como eventos sociales para continuar fortaleciendo las alianzas comerciales.

En lo que respecta al turismo internacional, la secretaria expresó que se tienen altas expectativas para recibir visitantes de Canadá después de una exitosa gira realizada en dicho país, como parte de la promoción vacacional durante la temporada invernal en el puerto, teniendo el 26 de octubre la llegada del primer vuelo canadiense.

Finalmente, Sosa Osuna señaló que Mazatlán continúa siendo un destino seguro y hospitalario, respaldado por distintas instituciones de seguridad que garantizan la tranquilidad de los visitantes.