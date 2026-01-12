Mantiene Mazatlán el ‘boom’ inmobiliario: AMPI

A pesar de todo, Mazatlán ha podido continuar con el boom inmobiliario en los diferentes proyectos que se manejan, como para la periferia, de vivienda, recintos fiscales y de renta vacacional, señaló la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios.

Para este 2026 suman 220 desarrollos en construcción y ocho nuevos para fraccionamientos porque hay demanda de compradores, no solo locales, sino regionales y extranjeros, expuso Luciano Carrasco Altamirano, presidente del organismo inmobiliario en Mazatlán.

“Hay más de 220 propiedades inmobiliarias en construcción seguras, de 5 a 6 años atrás donde lo primero se dio en la línea de playa, pero también se sumó el año pasado la zona industrial que se está detonando en recintos fiscales y en lo aeroespacial y todos esos inversionistas y sus familias que lleguen van a requerir de viviendas y residencias”, expresó.

Destacó que en Mazatlán la tendencia número uno preferida por el mercado es toda la línea de playa.

“Sigue siendo el atractivo natural que tenemos en Mazatlán y sigue siendo bastante rentable, también sigue siendo bastante súper la demanda en el tema de la renta vacacional”.

Carrasco Altamirano destacó que Mazatlán sigue siendo considerada segura y atractiva para invertir, pese a los hechos que han acontecido, lo cual se nota por las cifras de afluencia de visitantes registradas en el Año Nuevo que se vieron en las calles, en la Plazuela Machado y por el Malecón.

De hecho, comentó que hoy por hoy el mercado comprador extranjero sigue interesado en invertir, como el de Canadá, no solo el de los estados vecinos, así como el de Estados Unidos que sigue invirtiendo en Mazatlán y que ahora se ven vacacionando porque es el destino preferido para ellos.

“Pero las tendencias en el mercado han ido cambiando y obviamente hay una percepción de seguridad, por lo mismo, resaltó que buscarán la creación del libro verde y lanzar la bolsa inmobiliaria de AMPI para fortalecerlo y cuidar el mercado para evitar la especulación del fraude inmobiliario”, abundó.

Por lo mismo, reiteró que la tendencia para Mazatlán en la ciudad es considerada bastante segura y con gran atracción de inversión, no solo por la Avenida del Mar, sino para la zona de la periferia de la ciudad.

“La segunda línea de playa se ha mantenido como la Ferrocarrilera y Palos Prietos, toda esa zona y la del Malecón son los polos de mayor demanda y crecimiento y para la tercera zona de la periferia como Urias hasta llegar a la zona de El Encanto, toda esta zona está teniendo bastante demanda por el mercado local por las unidades de casas unifamiliares, privadas o casas en desarrollo con valores de 2.5 millones de pesos porque el tema de servicios está avanzando”.

Se refirió a ese mercado muy vigente, tan es así que el año pasado se autorizaron 11 proyectos nuevos y ocho de ellos fueron para desarrollo de vivienda de interés social.

De los nuevos proyectos de interés social que próximamente se someterá a autorización en sesión de Cabildo, detalló que andan en costos de los 800 mil hasta 2.1 millones de pesos de la vivienda actualmente en Mazatlán para que el mercado local consuma el producto.

Y ante el boom inmobiliario que vive Mazatlán y que ya se ve la saturación de los servicios públicos en algunas zonas de la ciudad, Carrasco Altamirano, explicó que actualmente en el tema de servicios, sobre todo en la periferia se ven acciones de saneamiento, además de que la iniciativa privada está invirtiendo con una parte para que se hagan colectores nuevos donde no hay drenaje, como en la zona del Hospital General y para la zona oriente.

“La realidad es que se ha hecho bastante sobre todo en la periferia en estar avanzado y sobre todo en la red de drenaje para sanearla. De hecho ya tuvimos una plática con los del nuevo Mazatlán y todos los desarrolladores de la Avenida Pacífico donde cada uno de los desarrolladores está invirtiendo una parte para que se haga un colector nuevo para que se abasto a esta cerca del hospital general, ya que por ahí no hay drenaje y hay mucha apertura de Jumapam. También en la zona oriente de Mazatlán por Urbivillas y de El Encanto se va a hacer lo mismo en la zona con los desarrolladores que aportarán para hacer otro nuevo colector”, expuso.

Para la zona de la Ferrocarrilera, dijo que también los desarrolladores están participando para eficientar el sistema de drenaje, cambiando una zona de drenaje para el beneficio local, foráneo y lograr transformar a Mazatlán en la cobertura de servicios.

Agregó que esta coordinación entre inversionistas siempre se da para que el desarrollo se dé a la par con los servicios y se aminoren los colapsos de drenaje en algunas zonas que aún cuentan con una red de drenaje con 40 a 50 años de antigüedad.

“Para poder que nos den los permisos pues siempre nos piden ese apoyo y nosotros como iniciativa privada lo vemos bastante conveniente para que exista mayor desarrollo y sobre todo se eviten los colapsos de drenajes que se tiene porque se entiende que existe una red de 40 a 50 años atrás y eso es parte de que se tiene que ir cambiando. Ahorita la tubería se está cambiando que antes era de asbesto a la de PVC”.

Adelantó que próximamente se reunirán con el Instituto Municipal de Planeación para determinar en qué zonas se podrá invertir en este nuevo año con ordenamiento.

“Que nos esté diciendo qué zonas se puede invertir, qué lineamientos se deben respetar y sobre todo los usos de suelos y cuidar las zonas como tal”.

Al día de hoy, destacó, Mazatlán tiene una gran ventaja de que es una sola zona, a diferencia de Cancún y Tulum, explicó, porque ha bajado bastante el número de desarrollos que no se construyen o no tienen licencias vigentes porque los están monitoreando para que cumplan con los parámetros de seguridad y ordenamiento.