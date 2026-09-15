Mantiene Mazatlán el interés del turismo extranjero

El turismo extranjero mantiene su confianza en Mazatlán y la actividad de los vuelos procedentes de Estados Unidos continúa con buen comportamiento, pese a los hechos delictivos registrados recientemente en el puerto, señaló José Gámez Valle, gerente comercial de Pueblo Bonito Emerald Bay.

Gámez Valle, también director de mercadotecnia de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, consideró que los hechos de violencia son situaciones desafortunadas que deben analizarse en su contexto, particularmente por tratarse de un destino con una importante presencia de visitantes extranjeros y de residentes de otros países.

“Los hechos delictivos suceden en todo el planeta. Desafortunadamente, en México, en el país en general, están sucediendo de una manera que no estábamos viendo de esa magnitud”, expresó.

Cuestionado por medios de comunicación sobre el reciente homicidio ocurrido en la colonia Francisco Villa, donde trascendió que la víctima sería de origen estadounidense, Gámez Valle consideró que se trata de un hecho desafortunado que debe analizarse en su debido contexto, particularmente ante la presencia de visitantes y residentes extranjeros en Mazatlán.

No obstante, afirmó que esta situación no se ha reflejado en una disminución en la llegada de visitantes internacionales.

“Los vuelos vienen muy bien, los vuelos de Estados Unidos hacia acá”, manifestó.

Gámez señaló que la percepción de seguridad es un tema que debe atenderse de manera conjunta, especialmente en un destino turístico donde confluyen visitantes nacionales y extranjeros.

En cuanto a la temporada de fin de año, indicó que Pueblo Bonito registra una alta demanda para Año Nuevo, con reservaciones realizadas con mucha anticipación.

“Nosotros, en el caso concreto de Pueblo Bonito, desde con muchísima anticipación estamos prácticamente llenos para Año Nuevo”, comentó.

Explicó que existe una diferencia en el comportamiento de los visitantes durante Navidad y Año Nuevo, pues mientras la primera fecha suele estar más relacionada con reuniones familiares, el cierre del año registra una mayor afluencia turística.

Precisó que el periodo de mayor captación para el destino comienza a partir del 26 de diciembre y se extiende hacia las celebraciones de Año Nuevo.

De acuerdo con Gámez Valle, este comportamiento refleja que Mazatlán conserva una importante demanda turística para las fechas de cierre de año, particularmente entre quienes buscan pasar las celebraciones en el puerto.