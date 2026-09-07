Mantiene Mazatlán flujo turístico pese a panorama de inseguridad

Pese al panorama de inseguridad que se ha presentado en Sinaloa, Mazatlán mantuvo durante la temporada de verano un comportamiento turístico favorable, con vuelos internacionales y una ocupación hotelera que, de acuerdo con los reportes presentados ante la Secretaría de Turismo estatal, se mantuvo positiva.

Celia Jáuregui Ibarra, subsecretaria de Planeación, Inversión y Desarrollo Turístico de Sectur, señaló que incluso se habían previsto posibles cancelaciones ante la situación de violencia, pero estas no se concretaron de manera significativa.

“Se habían esperado incluso cancelaciones y no fue así”, comentó, quien consideró que las reservaciones de último momento fueron también un reflejo de una buena temporada de verano.

Jáuregui Ibarra aclaró que el área de promoción de destinos corresponde a otra subsecretaría, por lo que los resultados específicos de ocupación, derrama económica y las estrategias para promocionar Mazatlán corresponden a la Secretaria de Turismo, Mireya Sosa, y al área encargada de promoción.

Desde su área, explicó, Sectur mantiene otros programas encaminados a fortalecer la actividad turística en el Estado, entre ellos el proceso de evaluación y fortalecimiento de los Pueblos Mágicos.

Sinaloa cuenta actualmente con cinco destinos con este nombramiento: El Fuerte, Mocorito, Cosalá, San Ignacio y El Rosario.

El proceso de fortalecimiento deberá concluir hacia finales de octubre y busca atender las observaciones realizadas a los destinos para que puedan conservar su distintivo.

Jauregui Ibarra indicó que en este trabajo existe coordinación con los gobiernos municipales, pues aunque la responsabilidad directa de mantener el nombramiento corresponde a los ayuntamientos, Sectur participa para orientar y dar seguimiento a que las acciones se apeguen a los lineamientos establecidos.

Otro de los programas en los que trabaja la dependencia es el Distintivo de Turismo Comunitario, mediante el cual se busca beneficiar directamente a prestadores de servicios y comunidades que desarrollan productos y atractivos turísticos.

Actualmente se tienen identificados entre 60 y 70 aspirantes en Sinaloa que están en proceso de revisión.

Entre ellos hay touroperadores, restaurantes, cooperativas pesqueras, danzantes y otros emprendedores que generan actividades con beneficio directo para sus comunidades.

Jáuregui Ibarra explicó que el registro permanece abierto y que Sectur acompaña a los interesados en el proceso, que contempla diversos requisitos y trámites.

Los aspirantes se encuentran distribuidos en distintas regiones del estado, entre ellas El Fuerte, Ahome, Culiacán, Mazatlán, Cosalá, Mocorito, Rosario y Concordia.

En cuanto a los Pueblos Señoriales, Sinaloa cuenta con 13 y la dependencia ya cumplió la meta de incorporar dos nuevos destinos establecida dentro de sus indicadores. Sin embargo, aclaró que el programa estatal no está cerrado y podría emitirse una nueva convocatoria.

Sobre la situación turística de Mazatlán, Jáuregui Ibarra insistió en que los indicadores que conoce apuntan a una temporada de verano favorable, mientras que la estrategia específica de promoción y los resultados detallados corresponden al área encabezada por Sosa.