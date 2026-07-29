$!Mantiene PAS exigencia de justicia a dos años del asesinato de Héctor Melesio Cuén

“Esa va a ser una constante y una permanente en tanto la justicia no llegue, vamos a estar alzando la voz; si bien confiamos en las autoridades, eso para nada significa complacencia ni silencio. Estaremos atentos y expectantes a cualquier información acerca del caso”, comentó.

Lizárraga Otero señaló que la organización política continuará dando seguimiento puntual a cualquier información relacionada con el caso y que no permitirá que el paso del tiempo disminuya la atención sobre uno de los hechos que más ha marcado la historia reciente del partido.

El dirigente estatal del PAS, Robespierre Lizárraga Otero, aseguró que la exigencia de justicia seguirá siendo una constante para el partido mientras el crimen de su fundador permanezca sin resolverse, pues sostuvo que la confianza en las instituciones no implica dejar de cuestionar ni de exigir resultados.

A dos años del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, el Partido Sinaloense reiteró que no dejará de exigir justicia y el esclarecimiento total del caso, al advertir que mantendrá una postura vigilante sobre el desarrollo de las investigaciones y manifestar su preocupación por la clasificación del expediente, al considerar que esta medida podría traducirse en un retraso para conocer la verdad y castigar a los responsables.

El representante del Partido Sinaloense reconoció que toda investigación penal requiere protocolos de secrecía y discreción para no comprometer las diligencias, sin embargo, advirtió que la clasificación del expediente ha generado inquietud entre la militancia del PAS y la familia de Cuén Ojeda, debido a que temen que esta condición pueda derivar en una ralentización del proceso.

En este sentido, destacó que el partido comprende la necesidad de resguardar información sensible durante el desarrollo de las investigaciones, pero insistió en que ello no debe convertirse en un obstáculo que impida el acceso a la verdad o retrase la aplicación de la justicia.

“No queremos que esta clasificación o este aletargamiento que implica una investigación se convierta en un congelamiento. Nuestro llamado va a ser una constante a la exigencia de justicia y a la verdad”, afirmó.

El líder partidista sostuvo que la resolución del caso representa una demanda no sólo para los militantes del PAS, sino también para la sociedad sinaloense, al considerar que el esclarecimiento de un crimen de esta magnitud enviaría un mensaje sobre el compromiso de las instituciones con el combate a la impunidad.

Asimismo, añadió que la exigencia del partido no se limita al asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, sino que también busca visibilizar la necesidad de que todas las víctimas de la violencia en Sinaloa obtengan justicia, independientemente de su condición política o social.

Además, reiteró que el PAS mantendrá una postura permanente para exigir avances en las investigaciones, transparencia en la actuación de las autoridades y resultados que permitan conocer plenamente cómo ocurrieron los hechos y quiénes fueron los responsables.

Las declaraciones de Lizárraga Otero se dieron luego de que el pasado 25 de julio se cumplieran dos años del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, por lo que con motivo del aniversario, familiares, dirigentes y militantes del Partido Sinaloense realizaron un homenaje en su memoria, donde refrendaron el compromiso de continuar impulsando la demanda de justicia y de mantener vigente el llamado para que el caso sea esclarecido y no permanezca en la impunidad.