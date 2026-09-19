Mantiene Protección Civil monitoreo ante posibles lluvias en Mazatlán

Ante la posibilidad de que se registren lluvias durante los próximos días, la Coordinación de Protección Civil de Mazatlán mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas en coordinación con autoridades municipales y estatales.

Así lo dio a conocer Brandon Villalpando Carrizales, jefe de Inspección y Normatividad de la dependencia municipal, quien expresó que el seguimiento se realiza con base en los reportes y recomendaciones emitidos por la Comisión Nacional del Agua.

“Seguimos realizando un monitoreo constante en coordinación con las autoridades municipales y estatales, atendiendo principalmente las recomendaciones de la Comisión Nacional del Agua”, comentó.

Villalpando Carrizales indicó que existe la posibilidad de precipitaciones, principalmente al comenzar la semana, por lo que Protección Civil permanecerá atenta a cualquier cambio en los pronósticos para preparar las acciones preventivas correspondientes.

“Existe la posibilidad de que se presenten lluvias durante los próximos días, principalmente al comenzar la semana, por lo que estaremos preparados”, manifestó.

El funcionario, también señaló que cualquier aviso relacionado con las condiciones del tiempo será difundido mediante las páginas y redes sociales oficiales, por lo que pidió a la población consultar únicamente información procedente de fuentes institucionales.

De esta forma, Protección Civil Mazatlán exhortó a la ciudadanía a mantenerse pendiente de las actualizaciones meteorológicas y atender las recomendaciones que se emitan en caso de que se presenten lluvias fuertes o cualquier otra condición que puedan representar algún riesgo.