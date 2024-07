Elementos de la Policía de Tránsito Municipal mantienen un operativo en Mazatlán para prevenir accidentes en motocicletas y se está solicitando a los conductores que traigan póliza de seguro de sus unidades, manifestó el subdirector, Jorge Sergio Camacho Torres.

“Se está haciendo un operativo ahorita para estar evitando (accidentes) y le estamos recomendando también a los motociclistas que traigan seguro de sus motos porque ahorita cualquier daño que ocasiones a un vehículo siendo responsable es considerable, un vehículo nuevo nada más con un tallón que le pegues a una facia estamos hablando de 10 mil a 15 mil pesos, porque es un vehículo nuevo 2024, le ocasionas un tallón y no quiere la persona, le habla al seguro y el seguro quiere que le pegues la facia nueva y traída de la agencia”, añadió Camacho Torres.

“Y estamos hablando ya de 14, 15 mil pesos una facia de un vehículo, por más barato que sea un vehículo, un vehículo que ya te vale 400 mil pesos esa facia de ese vehículo al comprarla y pintarla te viene saliendo en 13 mil, 14 mil pesos”.

Agregó que también se está deteniendo a quienes conduzcan una motocicleta sin utilizar casco de seguridad.

“Si vienen dos personas sin casco les estamos deteniendo la motocicleta para tratar que usen su casco, esa es la finalidad, y que traigan su licencia, porque hay algunos que traen seguro y al momento de un accidente no traen su licencia de motociclista y dicen traigo licencia de chofer, no, no sirve para conducir una motocicleta, necesitan traer licencia para conducir motocicleta para que pueda servir el seguro, porque de nada sirve que tengas el seguro y no tienes tu licencia para conducir”, reiteró.

En Mazatlán se registra al menos de uno a dos accidentes por día en los que participan motociclistas ya sea como presuntos responsables o afectados.