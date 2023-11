MAZATLÁN._ El 06 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral mantendrá abierta hasta el 28 de noviembre la convocatoria para supervisores y capacitadores asistentes electorales para el proceso electoral de 2024.

“Esta convocatoria que tenemos abierta desde el mes de octubre y que cierra la próxima semana para contratar a todo el ejército de personas que nos ayudan a capacitar a los vecinos que son funcionarios de casilla, que cuentan los votos de toda la ciudadanía”, dijo el vocal ejecutivo de dicho Consejo Distrital, Omar Ernesto Alejandre Galaz.

“Como saben, desde la década de los 90 decidimos como País que ya no queríamos que fuera el Gobierno quien contara las elecciones, sino que fueran los vecinos sorteados de manera aleatoria, entonces para llevar a cabo esta labor lo que se hace es capacitar a estos vecinos que nos ayudan a contar los votos de sus vecinos y para esto se requiere un ejército grande y costoso de capacitadores y de supervisores, este es el proyecto más caro que paga el INE en todos los procesos electorales y en este proceso electoral no es la excepción”.

En conferencia de prensa este miércoles, el vocal de Capacitación y Educación Cívica del Distrito en mención, Ramón Guerrero, precisó que a partir del 16 de octubre se abrió la convocatoria para la contratación de supervisores y supervisoras electorales, así como de capacitadoras y capacitadores electorales, y se estuvo haciendo una amplia difusión para hacerse allegar de este personal, que es la base de la plataforma para la democracia y la preparación de las elecciones a nivel distrital, estatal y en todo el País.

“Nos queda una semana para hacernos llegar de las figuras en este Instituto de 219 figuras, se van a contratar en este Distrito 31 supervisores y 188 capacitadores asistentes electorales, hasta la fecha se han registrado en línea 231 aspirantes en este Distrito, está abierta la convocatoria, tenemos hasta el 28 (de noviembre), invitar a la ciudadanía a que participe, se registre en línea y asuma este gran reto de integrarse con nosotros como supervisor o capacitador asistente electoral”, añadió.

“Estas figuras que se contratan ¿qué es lo que hacen? El supervisor o la supervisora se encargan de verificar, coordinar un equipo de trabajo de compañeros capacitadores asistentes electorales y aparte de que los coordina, supervisa, les da seguimiento en campo a sus compañeros capacitadores pues es en el enlace entre las figuras de capacitadores y la Junta Distrital, le da seguimiento a las actividades en campo de capacitación, notificación y visitas a la ciudadanía que salió sorteada para integrar las mesas directivas de casilla”.

Ramón Guerrero precisó que en contraste el o la capacitadora asistente electoral se encarga de visitar, notificar y capacitar a la ciudadanía que salió sorteada para que participe durante la jornada electoral como funcionario de mesa directiva de casilla.

“El registro es totalmente en línea a través de la página https://reclutamientoseycae.ine.mx, está en la página del INE”, continuó.

Entre los requisitos más importantes es pertenecer al Distrito donde pretenda laborar, tener 18 años o más, no hay límite de edad, con su credencial de elector, un correo válido vigente, con niveles mínimos de estudios de secundaria, no militar en ningún partido político y no ser persona servidora pública de ninguno de los tres niveles de Gobierno, dijo en la conferencia de prensa.

Agregó que hasta el momento se tienen 231 aspirantes, pero se ocupan 219 personas, pero se necesita tener una lista de reserva por aquellas personas que abandones, que tengan algunas situaciones de trabajo y se tengan que ir, por lo que se necesita completar otro uno por uno, mínimo el doble para tener a quien se va a contratar y a quienes integrarán esa lista de reserva para irles invitando en la medida en que se vayan desocupando plazas.

“Créanme que llega el momento que hay tanto trabajo que durante la preparación del proceso electoral pues se agota esa lista de reserva, entonces por eso estamos haciendo esta conferencia, esta invitación para que a través de ustedes le llegue esta invitación a la ciudadanía y se acerque a nosotros y se interese en participar y registrarse en línea”, reiteró Ramón Guerrero.

También se dio a conocer que el Distrito Sexto Electoral abarca del sur de Sinaloa así como los municipios de Cosalá, Elota, San Ignacio y parte del municipio de Mazatlán que es el norte de este puerto y la porción de Playa Sur, el Centro, la Zona Dorada y la parte norte de la ciudad.

Sin embargo, los interesados pueden registrarse no nada más para trabajar en el 06 Distrito Electoral sino en el Distrito en el que vivan pues la convocatoria está vigente para todo el País.