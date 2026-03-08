$!Mantienen catamaranes actividad moderada en Mazatlán en espera de Semana Santa

MAZATLÁN._ Con una afluencia moderada de pasajeros durante el fin de semana, la actividad de paseos en catamaranes se mantiene tranquila en Mazatlán, con miras a que la próxima temporada de Semana Santa vuelva a dejar una buena derrama económica, como ha ocurrido en años anteriores. Este domingo, en los embarcaderos ubicados en la calle Capitán José Montes Camarena se pudo observar a algunos grupos de turistas abordando los catamaranes con la intención de disfrutar algunas horas en el mar “pata salada” y dejar atrás el estrés de la rutina.





Aunque los prestadores del servicio señalaron que los recorridos se están realizando con solo algunos viajes durante el día, la actividad turística no se detiene. Familias y grupos de amigos esperaban su turno para embarcarse y aprovechar el buen clima en las playas del puerto. Trabajadores que ofrecen estos tours a mar abierto mencionan que las fechas del Carnaval dejaron buenos dividendos para el sector, ya que durante esos días los paseos registraron una alta ocupación en los viajes tanto matutinos como vespertinos.



