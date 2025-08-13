$!Mantienen cerradas a bañistas tramos de playas de Mazatlán por fuerte oleaje por mar de fondo y marea alta

MAZATLÁN._ Por el fuerte oleaje generado por el mar de fondo, así como por la marea alta, algunos tramos de las playas se Mazatlán se mantienen cerrados a los bañistas y cuando se acercaban la nubosidad por las fuertes lluvias la tarde de este miércoles también se invitó a las personas de las otras áreas a salirse para prevenir que les cayera algún rayo o que resultaran lesionadas, dijo el comandante del Escuadrón de Rescate Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

“Continúa hasta la fecha lo que es el mar de fondo, entonces hay oleaje y hay mareas altas, entonces ahorita algunas áreas están cerradas y ahorita más que nada empezamos a sacar al bañista debido a la nubosidad que se está acercando aquí al puerto y más que nada para evitar que haya alguna persona lesionada”, añadió Gustavo Espinoza Bastidas.

“Se les está invitando más que nada a las personas que desalojen el área de playas como medida preventiva para que no le vaya a caer un rayo o sean lesionadas y aparte por la parte donde está lloviendo la visibilidad es nula en cuestión del agua que está cayendo en Mazatlán”.

Tras pasar las lluvias se determinaría junto con el personal de Protección Civil si era recomendable permitir que la gente volviera a meterse a las playas que no están cerradas por el mar de fondo que se presenta en esta temporada del año, continuó el comandante de salvavidas.

Precisó que las playas que están cerradas por el fuerte oleaje generado por el mar de fondo y la marea alta son de cerca de la calle José Ángel Espinosa “Ferrusquilla”, en la colonia Palos Prietos hasta el Valentinos y todo Cerritos así como cerca de zonas de escolleras donde se tienen banderines rojos y no se permite ingresar a las personas debido a las corrientes de retorno en esas áreas.

También expresó que por las fuertes marejadas que se tienen se ha llevado la arena en una parte de las playas del Paseo Olas Altas dejando una zona rocosa, por lo que no se permite que las personas ingresen a esa área para evitar que se accidenten y para que no sean arrastradas por las corrientes de retorno que siempre existen pegado al Escudo.