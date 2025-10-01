$!Mantienen cierre en la Belisario Domínguez por poste ladeado

Este miércoles se mantuvo el cierre de un tramo de la calle Belisario Domínguez, en el Centro de la Ciudad, por la reparación de un poste ladeado que dejó sin energía eléctrica desde el martes a usuarios de esa parte de Mazatlán.

El cierre se hizo entre las calles 21 de Marzo y General Ängel Flores, pero más tarde se amplió en su parte norte hasta la calle José María Canizález, de acuerdo con lo que se pudo observar en el lugar.