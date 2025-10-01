$!Mantienen cierre en la Belisario Domínguez por poste ladeado

Este miércoles se mantuvo el cierre de un tramo de la calle Belisario Domínguez, en el Centro de la Ciudad, por la reparación de un poste ladeado que dejó sin energía eléctrica desde el martes a usuarios de esa parte de Mazatlán.
El cierre se hizo entre las calles 21 de Marzo y General Ängel Flores, pero más tarde se amplió en su parte norte hasta la calle José María Canizález, de acuerdo con lo que se pudo observar en el lugar.
Por ello los conductores de unidades automotores tenían que tomar como rutas alternas calles alrededor de la Plazuela de los Leones para por la calle General Ángel Flores se reincorporaran nuevamente a la calle Belisario Domínguez para continuar hacia el sur.
Como rutas alternas los conductores pueden tomar los paseos Olas Altas y Claussen y Aquiles Serdán mientras concluyen los trabajos de reparación del poste y restablecimiento de la energía eléctrica en esa parte de Mazatlán.