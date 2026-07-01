Mantienen cuerpos de emergencia combate al humo tras controlar parte del incendio en el basurón de Mazatlán

A más de 24 horas de labores ininterrumpidas, autoridades de Protección Civil reportan un avance del 70 por ciento en el control del incendio registrado en el basurón municipal de Mazatlán, con la expectativa de alcanzar un 90 por ciento de sofocación durante este miércoles.

El coordinador municipal de Protección Civil, Oscar Osuna Tirado, señaló que actualmente los trabajos se concentran principalmente en la contención del humo, ya que la presencia de fuego activo es mínima en comparación con las primeras horas de la emergencia.

Expresó que durante la noche del martes, continuaron las maniobras con apoyo de maquinaria pesada, pipas de agua y personal de distintas corporaciones, entre ellas Bomberos Mazatlán, Bomberos Veteranos, Protección Civil y dependencias municipales.

“Vamos arriba del 70 por ciento de control del incendio y esperamos que el día de hoy podamos concretar un avance del 90 por ciento para dejar únicamente maquinaria realizando remociones y cubriendo la zona afectada”, comentó.

“Ya tenemos muy poco fuego, básicamente estamos trabajando en la contención del humo y esperamos que para hoy por la tarde noche esté prácticamente liquidado”, agregó.

Detalló que una vez alcanzado el objetivo previsto para este día, permanecerá maquinaria en el sitio realizando labores de remoción y cobertura de residuos para extinguir por completo cualquier punto de calor que pudiera reactivarse.

Asimismo, mencionó qué debido a la intensa movilización de vehículos pesados y equipos de trabajo, se mantiene restringido el acceso a personas que habitualmente realizan actividades de recolección de materiales en el relleno sanitario, medida que busca evitar accidentes y reducir la exposición al humo.

Además, aclaró que hasta el momento no ha sido necesario evacuar a habitantes de las colonias cercanas al basurón ante algún posible riesgo.



Mantienen recomendaciones por presencia de humo

Aunque las condiciones han mejorado en comparación con las primeras horas del incendio, Protección Civil reiteró el llamado a la población para utilizar cubrebocas, mantener cerradas puertas y ventanas y evitar permanecer largos periodos al aire libre en caso de percibir humo.

Osuna Tirado señaló que personal de Protección Civil y de la Dirección de Ecología realizó recorridos en colonias cercanas como Urbivilla del Real, Santa Teresa y sectores Urías, Fraccionamiento Alborada y Flores Magón, como para verificar las condiciones ambientales.

El coordinador Indicó que la presencia de viento ha sido uno de los principales factores que han dificultado las labores de control, ya que modifica constantemente la dirección del humo y puede extenderlo hacia otras zonas de la ciudad.

Por tal motivo, señaló que la recomendación preventiva se mantiene para toda la población, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

“Afortunadamente, en los recorridos realizados por las colonias cercanas ya no se observa la misma presencia de humo, aunque si arrecian los vientos podría extenderse a otras zonas de la ciudad. Los vientos han sido fundamentales para que esta emergencia se prolongue, ya que constantemente modifican la dirección y comportamiento del humo”, dijo.

“La recomendación es general para toda la ciudadanía, pero especialmente para quienes viven cerca del relleno sanitario”, agregó.

En lo que respecta al apoyo institucional, Osuna Tirado informó que, tras las gestiones realizadas por el Ayuntamiento de Mazatlán, el Gobierno del Estado envió maquinaria pesada y pipas para fortalecer los trabajos de sofocación.

Dicho equipo adicional comenzó a operar desde temprana hora de este martes en labores de movimiento de tierra y cobertura de áreas afectadas, con el objetivo de acelerar la eliminación de puntos de humo.

En cuanto al origen del siniestro, el coordinador de Protección Civil señaló que aún no se ha determinado la causa que provocó el incendio.

Precisó que será una vez controlada la emergencia cuando se realice una evaluación junto con los responsables de la operación del relleno sanitario para establecer las circunstancias que dieron origen al fuego.

Añadió que hasta el momento no se tienen reportes de personas afectadas por inhalación de humo ni solicitudes de atención médica relacionadas con la contingencia.

“Hasta el momento no ha sido necesario evacuar a personas que viven cerca del basurón y tenemos reportes de personas afectadas por el humo ni de problemas respiratorios relacionados con esta contingencia”, dijo.

No obstante, exhortó a la ciudadanía a comunicarse al 911 en caso de presentar algún malestar o requerir apoyo de los cuerpos de emergencia.

Finalmente, Osuna Tirado prevé que durante las próximas horas continúen las labores para reducir significativamente la emisión de humo y dejar controlada la mayor parte de la emergencia antes de concluir la jornada de este martes.