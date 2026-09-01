Mantienen familias buscadoras en protesta en Mazatlán ante la Comisión Estatal de Búsqueda

Después de pasar la noche en las instalaciones de la Comisión Estatal de Búsqueda en Mazatlán y sin recibir respuesta del Gobierno del Estado, integrantes de tres colectivos de búsqueda mantienen su protesta para exigir la reincorporación de José Alfredo González como director de esta instancia en la zona sur de Sinaloa.

Aún en la espera por ser atendidas por parte de autoridades estatales, integrantes de los colectivos Por Las Voces Sin Justicia, Tesoros Unidos. Hasta Encontrarlos y Corazones Unidos por una Misma Causa, continúan con su manifestación después de dos días en el exterior de las oficinas de esta dependencia.

Alejandra Martínez Carrizales, representante de Por Las Voces Sin Justicia y vocera de los colectivos durante esta protesta, señaló que la movilización comenzó después de que las familias fueron notificadas sobre la separación del cargo de José Alfredo González, razón por la que los colectivos difundieron un posicionamiento en conjunto, además de colocar carteles en las instalaciones de la comisión para expresar su inconformidad.

“Desde ayer estamos aquí. Las compañeras han ido y venido, pasamos la noche en este lugar y seguimos en pie de lucha para exigir que reincorporen al licenciado José Alfredo González. Él ha sido una persona empática con las familias”, comentó.

“Sabemos que, como servidor público, tiene la obligación de atendernos, pero no todos son empáticos, no todos trabajan con las familias ni cumplen con su función”, agregó.

De acuerdo con Martínez Carrizales, aunque atender a las familias forma parte de las responsabilidades de los servidores públicos, González se distinguió por mantener cercanía con los colectivos y acompañarlos en sus labores de búsqueda.

Por esta razón, solicitaron que sea reinstalado al frente de la Dirección Zona Sur de la Comisión Estatal de Búsqueda, al considerar que conoce las necesidades de las familias y la dinámica de los trabajos realizados en campo.

Asimismo, además de pedir la reincorporación de González, los colectivos exigieron la destitución de Karina Márquez Calderón, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa, así como la Subsecretaria de Derechos Humanos, Nora Patricia Figueroa Sauceda, a quienes acusaron de obstaculizar su trabajo y limitar los apoyos destinados a las jornadas de búsqueda.

“Estamos pidiendo que destituyan a estas dos funcionarias públicas y que reincorporen al licenciado José Alfredo González, porque ha sabido trabajar con las familias y estar al frente de la Dirección Zona Sur”, declaró.

Martínez Carrizales sostuvo que las familias han enfrentado restricciones en la entrega de alimentos y bebidas hidratantes, así como dificultades para conseguir el respaldo institucional necesario para trasladarse a diferentes puntos de la región.

Uno de los principales reclamos se relaciona con las búsquedas en Concordia, municipio al que, según la vocera, la dependencia no ha permitido que sean trasladados los colectivos para realizar recorridos.

“Nos han limitado los alimentos, las bebidas hidratantes y las búsquedas. Tampoco nos permiten ir a Concordia ni nos proporcionan el apoyo de la Comisión para trasladarnos”, expresó.

La representante también destacó que son las propias madres y familiares quienes realizan recorridos y localizan indicios o restos humanos, en ocasiones con recursos propios, por lo que convocó a otras familias de personas desaparecidas a respaldar la protesta, acudir a las instalaciones y colocar fotografías o lonas de sus seres queridos.

Martínez Carrizales aseguró que, después de dos días de manifestación, ninguna autoridad del Gobierno estatal se había acercado para dialogar con los colectivos o presentar una solución a sus demandas.

En este sentido, mencionó que algunas integrantes permanecieron durante toda la noche en las instalaciones, mientras otras se retiraron momentáneamente para atender a sus hijos y realizar actividades personales, con la intención de regresar posteriormente, donde las manifestantes esperan que algún representante del gabinete estatal acuda al lugar y tenga la capacidad de atender sus exigencias.

“Tenemos desde el día de ayer con calor, pasando hambre y dificultades, porque también hay inseguridad en Mazatlán. Aun así, estuvimos aquí a la espera de que nos manden a alguien que nos pueda atender y resolver”, manifestó.

La vocera reconoció que durante la noche recibieron alimentos por parte del Gobierno Municipal y agradeció el respaldo otorgado a las familias, aunque, aclaró que la solución depende de las autoridades estatales.

“Cuando hay un funcionario que no sirve, lo señalamos. Anoche el Secretario (Moisés Ríos Pérez) nos apoyó con alimentos para las compañeras y lo agradecemos, pero nos hace falta la respuesta del Gobierno del Estado”, dijo.

Ante la falta de atención, los colectivos advirtieron que bloquearán los dos carriles de la calle ubicada frente a las instalaciones de la Comisión Estatal de Búsqueda, para lo cual utilizarán los vehículos de las manifestantes.

Martínez Carrizales adelantó que más integrantes se sumarán durante el transcurso del día y que también podrían recibir el respaldo de personas pertenecientes a un centro de rehabilitación.

Los colectivos afirmaron que mantendrán la protesta hasta obtener una respuesta sobre la situación de José Alfredo González y las condiciones en las que se realizan las búsquedas de personas desaparecidas en la zona sur de Sinaloa.