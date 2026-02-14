$!Mantienen fuerte operativo de seguridad en el Teodoro Mariscal previo a la coronación de la Reina del Carnaval

Tal y como ha venido ocurriendo en los últimos días, el Estadio Teodoro Mariscal se mantiene blindado con un sólido operativo de seguridad, con el firme objetivo de garantizar el orden y la tranquilidad durante la Coronación de la Reina del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026.

Desde tempranas horas, diversas patrullas de Seguridad y Protección Ciudadana, así como elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina y Guardia Nacional, se mantuvieron postrados en los alrededores del inmueble, mientras que otros grupos realizaron recorridos a pie en calles aledañas.

De igual manera, los rondines de la Policía y Tránsito Municipal se observaron de forma constante y fluida a partir de las 17:00 horas, momento en el que comenzó a registrarse la llegada de los asistentes al estadio para esperar la entrada o comprar sus boletos.