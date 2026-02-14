$!Mantienen fuerte operativo de seguridad en el Teodoro Mariscal previo a la coronación de la Reina del Carnaval

Tal y como ha venido ocurriendo en los últimos días, el Estadio Teodoro Mariscal se mantiene blindado con un sólido operativo de seguridad, con el firme objetivo de garantizar el orden y la tranquilidad durante la Coronación de la Reina del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026.
Desde tempranas horas, diversas patrullas de Seguridad y Protección Ciudadana, así como elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina y Guardia Nacional, se mantuvieron postrados en los alrededores del inmueble, mientras que otros grupos realizaron recorridos a pie en calles aledañas.
De igual manera, los rondines de la Policía y Tránsito Municipal se observaron de forma constante y fluida a partir de las 17:00 horas, momento en el que comenzó a registrarse la llegada de los asistentes al estadio para esperar la entrada o comprar sus boletos.
Portando con sus mejores galas, parejas, familias y grupos de amigos formaron largas filas en los accesos del Teodoro Mariscal, el cual abrió sus puertas al público alrededor de las 17:30 horas. Tras las revisiones de rutina, los asistentes ocuparon sillas y butacas para presenciar la Coronación de la Reina del Carnaval 2026, Anahí Esparza, programada para iniciar a las 18:30 horas.
Al interior del recinto, la seguridad quedó a cargo de elementos de Protección Civil y Seguridad Pública, quienes se mantuvieron atentos ante cualquier eventualidad, además de Bomberos y Cruz Roja para las atenciones.
A minutos de comenzar el evento, el ambiente empezó a encenderse entre el público, con la presencia de sombreros vaqueros y una afluencia que incrementó notablemente ante la expectativa del concierto de Yuridia, uno de los espectáculos más esperados del Carnaval de Mazatlán 2026.