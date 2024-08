La Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán mantiene la indagatoria sobre los señalamientos de presuntos abusos policiales y robo cometidos por elementos del Grupo de Reacción de esa corporación a principios de julio en una tortillería ubicada en la colonia Lomas del Ébano, dijo el secretario Jaime Othoniel Barrón Valdez.

“No (ha concluido), esa es una investigación que trae la Unidad de Asuntos Internos, no tengo mando directo sobre Asuntos Internos, ya lo he comentado, son ellos los que traen realizando cada una de las diligencias, probablemente lo va a turnar al Órgano Interno de Control, ya depende de ese ente investigador”, explicó.

“Hasta ahorita no hay información, no intervengo, no quiero intervenir para que no haya mala interpretación de que (diga) estás interviniendo a favor”.

Manifestó que todo el personal del Grupo de Reacción sigue laborando hasta que lo determine la Unidad de Asuntos Internos, pero estas investigaciones son largas, se sigue un procedimiento para que las cosas se hagan bien, pues muchas cosas se hacen de manera apresurada, se toman decisiones de manera precautoria y salen contraproducentes porque se violenta un derecho.

“Hay muchísimas denuncias, todo denunciamos, muchos actos de molestia las personas denuncian y como es algo que genera mucho ruido si ya no me gustó cómo me trataste o algo ya digo que te di dinero, entonces esas cuestiones son cotidianas y nosotros tenemos que atenderlas, pero de manera objetiva, no podemos solamente guiamos en tanta, tanta información que se da en redes porque imagínese caeríamos nosotros en la misma situación”, reiteró.

De acuerdo con lo que se informó públicamente en su momento, a principios de julio pasado elementos del Grupo de Reacción fueron señalados primero en videos y después por medio de denuncias de presunto abuso policial, allanamiento de morada y robo de dinero en un local de venta de tortillas en la Colonia Lomas del Ébano, al noreste de esta ciudad.

Días después el Alcalde Édgar González Zataráin manifestó que ante las acusaciones se busca la desintegración del Grupo de Reacción.

Sin embargo, a ya más de un mes de esas acusaciones el grupo sigue operando en espera de que la Unidad de Asuntos Internos concluya sus investigaciones y las turne al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Mazatlán para que se determine lo procedente.