$!Mantienen limpieza de rejillas y ductos pluviales tras las fuertes lluvias

MAZATLÁN._ Tras la fuerte lluvia de la madrugada de hoy sábado, el Gobierno Municipal de Mazatlán mantiene los trabajos de limpieza de rejillas y ductos pluviales, con el propósito de mantener en condiciones adecuadas la infraestructura destinada al desalojo de agua.
A través de un comunicado, personal de las direcciones de Servicios Públicos y Obras Públicas atiende distintos puntos del municipio, donde se realizan labores de retiro de basura, tierra y otros materiales que pudieran dificultar el flujo del agua.
De manera paralela, se lleva a cabo la revisión de rejillas y conductos para detectar aquellos sitios que requieren mayor atención, mientras que elementos de Protección Civil y Sedena participan en el retiro de árboles y ramas que obstruyen vialidades o representan algún riesgo.
El Gobierno Municipal de Mazatlán continuará con estas labores conforme a las condiciones climatológicas y las necesidades que se presenten, por lo que también se hace un llamado a la población a mantener libres de basura las calles y rejillas pluviales.