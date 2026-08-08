$!Mantienen limpieza de rejillas y ductos pluviales tras las fuertes lluvias

MAZATLÁN._ Tras la fuerte lluvia de la madrugada de hoy sábado, el Gobierno Municipal de Mazatlán mantiene los trabajos de limpieza de rejillas y ductos pluviales, con el propósito de mantener en condiciones adecuadas la infraestructura destinada al desalojo de agua.

A través de un comunicado, personal de las direcciones de Servicios Públicos y Obras Públicas atiende distintos puntos del municipio, donde se realizan labores de retiro de basura, tierra y otros materiales que pudieran dificultar el flujo del agua.