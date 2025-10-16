Mantienen pronóstico de lluvias para el sur de Sinaloa

Para este jueves y viernes se mantiene el pronóstico de chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros para el sur de Sinaloa, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.

En su proyección meteorológica de las 14:00 horas de este jueves a las 8:00 horas de mañana viernes 17 de octubre dio a conocer que se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes para el sur de Sinaloa y otras entidades del País.

También se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 grados para Sinaloa, Chihuahua, Guerrero y Oaxaca.

Mientras que de las 8:00 horas del viernes a las 8:00 horas del sábado se esperan intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros por metro cuadrado para el sur de Sinaloa, y para toda la entidad se prevén temperaturas máximas de 35 a 40 grados, lo mismo para el domingo.

Para el municipio de Mazatlán se pronostican temperaturas de 25 a 30 grados, sin probabilidad de lluvias.

Durante la madrugada de este jueves se registraron fuertes lluvias acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento que generaron inundaciones en partes bajas de avenidas, caída de árboles, apagones y la caída de un poste, entre otros efectos.