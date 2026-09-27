$!Mantienen restringido acceso a playas de Mazatlán por oleaje intenso

MAZATLÁN._ Ante la presencia de efectos de tormenta en las costas de Mazatlán y el incremento en la intensidad del oleaje, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informa que continúa restringido el acceso a las playas como medida preventiva.

A través de un comunicado, la SSPM informó que con la finalidad de evitar situaciones que pongan en riesgo la integridad de las personas, elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático mantienen recorridos constantes en las 34 zonas de playa.

En caso de localizar a personas en áreas consideradas de riesgo, los salvavidas les solicitarán retirarse del lugar y atender las recomendaciones; quienes hagan caso omiso podrán ser trasladados ante el Juez Cívico.