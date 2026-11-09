$!Mantienen Sedena en Sinaloa el 23% de todos sus elementos desplegados en el país

Además, dijo, se proporciona seguridad en las áreas limítrofes con otros estados, de tal manera que se disponen de esos recursos humanos así como medios aéreos y tecnológicos como aviones, helicópteros para reconocimiento, para la erradicación, para el apoyo aéreo cercano, para la evacuación de heridos.

“El despliegue en el estado de Sinaloa comprende seguridad en áreas urbanas, principalmente en la ciudad de Culiacán y de Mazatlán, despliegue en las áreas serranas realizando actividades de erradicación, destruyendo plantíos de mariguana y de amapola, así como localización y destrucción de laboratorios y áreas de concentración (de drogas sintéticas), también se realizan patrullamientos en esas áreas”.

“En lo que se refiere al despliegue, tenemos en el estado de Sinaloa 22 mil 667 efectivos, eso representa prácticamente el 23 por ciento del total del despliegue que tenemos a nivel nacional”, dijo el General Trevilla Trejo en su mensaje en la firma de Convenios para el Fortalecimiento de la Estructura de Seguridad Pública en el Estado de Sinaloa, realizado este lunes en la Tercera Región Militar, en este puerto.

La Secretaría de la Defensa Nacional mantiene en el estado de Sinaloa desplegados 22 mil 667 efectivos, lo que representa el 23 por ciento del total de sus elementos desplegados en todo el país, manifestó el titular de dicha dependencia federal General Ricardo Trevilla Trejo.

También se cuenta con aeronaves no tripuladas, drones, equipo antidrones, vehículos, vehículos blindados y motocicletas, continuó el titular de la Sedena este lunes en Mazatlán en el evento en el que estuvieron presentes integrantes del Gabinete de Seguridad federal, la Gobernadora interina del estado, Graciela Domínguez Nava y la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez.

Es decir, casi 1 de cada 4 elementos desplegados en todo el país por parte de la Sedena, se encuentra actualmente en Sinaloa, que vive una crisis de seguridad desde septiembre del 2024 por la lucha entre facciones del cártel de Sinaloa.

El titular de la Sedena también dio a conocer que en Sinaloa la Guardia Nacional también va a incrementar la cantidad de personal desplegado en el municipio de Mazatlán.

“La Guardia Nacional también va incrementar en el municipio de Mazatlán, a a aumentar a 4 mil 200 efectivos de la Guardia Nacional, aunados a los 350 que ya están desplegados van a hacer un gran total de 4 mil 550 elementos”, dio a conocer el General Trevilla Trejo, entre otros puntos, durante dicha firma de convenios de capacitación y equipamiento que se realiza luego de que en septiembre y octubre se incrementaron los homicidios dolosos en este municipio mazatleco.

Entre otros puntos, el General Trevilla Trejo, también recordó detenciones importantes de generadores de violencia en la entidad, que es un avance en la estrategia, el reflejo de los esfuerzos que se han realizado por parte de la Sedena y que lamentablemente ha costado vidas o pérdida de compañeros.

“Estamos conscientes de que todavía falta mucho por hacer, pero lo tomamos como un compromiso que hemos adquirido por una instrucción que nos dio la señora Presidenta de la República, nuestra Comandanta Suprema, también lo tomamos o tómenlo ustedes como una promesa; no nos vamos a retirar de Sinaloa hasta que se restablezcan las condiciones de paz y tranquilidad que requiere el pueblo de este estado”, subrayó el titular de la Sedena.

“También el día de hoy se va a firmar un Convenio de Adiestramiento para la Policía Municipal de Mazatlán, qué es lo que se va a buscar, desarrollar la formación axiológica y profesional de los policías en valores como la disciplina, la honestidad, lealtad institucional, vocación de servicio y ética, fortalecer las capacidades tácticas de los policías municipales, eso incluye por supuesto el uso legítimo y proporcional de la fuerza, el empleo de armamento y reacción ante agresiones y por último homologar los procedimientos operativos de la Policía Municipal con otras autoridades de los tres órdenes de gobierno responsables de la seguridad pública”.