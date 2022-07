$!Mantienen trabajadores de Telmex paro laboral en Mazatlán; anuncia emplazamiento a huelga este jueves

En este paro de labores no está trabajando ningún personal sindicalizado, aunque sí hay personal de la empresa que está trabajando, continuó el personal consultado.

”Por lo mismo del paro no hay ningún área que se esté trabajando, lo único que han querido son jefes por parte de la empresa, pero no están trabajando en el sentido que están contestando llamadas o arreglando cables, a las 11:00 de la noche se levanta el paro de labores y estamos en la espera de si va haber estallamiento a huelga”, expresó.

Recordó que al igual que una manifestación que se realizó la semana pasada es porque solicitan que no se quite el derecho a la jubilación a los trabajadores de nuevo ingreso, que no se viole el Contrato Colectivo de Trabajo, porque no se han liberado vacantes para nuevo ingreso y no ha habido pago de utilidades en los últimos tres años.