$!Manuel Hiram Rivera busca ser electo para continuar proyecto judicial en Mazatlán

MAZATLÁN._ El Juez Noveno de Distrito en funciones, Manuel Hiram Rivera Navarro, busca ser electo como Juez de Distrito en Mazatlán en la elección judicial del 1 de junio.

“Una de las propuestas que tenemos, más que señalar que vamos a acabar con algo, es darle continuidad a un proyecto de trabajo que tenemos en en el que hemos hecho muchos logros en el Juzgado. El tema que yo siempre sostengo es la administración judicial, de nada nos sirve prometer cosas que no se pueden cumplir, porque no se trata de un puesto público en el que vamos a llevar algo a la gente”, dijo.

“Lo que nosotros damos es administración de justicia, las sentencias más rápidas se logran a través de poner los procesos en la mejor condición para poder dictar las sentencias lo más rápido posible y eso se logra a través de una correcta administración de justicia, entonces el tema aquí es administración de justicia, quien sepa administrar justicia es el que va a dar un mejor servicio y eso es lo que nosotros hemos venido dando”.

Rivera Navarro señaló que cuando tomó el Juzgado Noveno de Distrito en este puerto, en 2022, tenía 466 juicios de amparo en trámite; hoy tiene 210 juicios en trámite y solamente nueve sentencias por dictar, y eso es lo que se llama administración de justicia, sostuvo.

“Cuando yo llegué teníamos casi 200 sentencias en cumplimiento, una sentencia que no se cumple es una sentencia que frustra, una sentencia que no sirve para nada, las sentencias se tienen que cumplir, de esas casi 200 sentencias ahora tenemos menos de 90 sentencias en trámite, es decir que hemos logrado abatir más del 150 por ciento de sentencias. Eso es administración de justicia, no tenemos ningún procedimiento administrativo con el personal, no tenemos ningún procedimiento administrativo en contra, no tenemos ninguna carpeta de investigación en contra”, reiteró el Juez Noveno de Distrito.

“Eso es administración de justicia, tener el Juzgado en orden y poder darle un servicio adecuado a la gente”.