$!Manuel Salvador Rivas asume la presidencia del Club Rotario Mazatlán Marina para el periodo 2026-2027

MAZATLÁN._ Con el compromiso de fortalecer la participación de sus socios, impulsar el trabajo en equipo y continuar con la labor social en beneficio de la comunidad, Manuel Salvador Rivas Rodríguez asumió este sábado la presidencia del Club Rotario Mazatlán Marina para el periodo 2026-2027. Durante una ceremonia de gala, en la que estuvieron presentes integrantes del club, invitados especiales y autoridades municipales, se llevó a cabo el cambio de la Junta Directiva, marcando el relevo de Héctor Manuel Gallardo Márquez, quien concluyó su gestión al frente del organismo.

La toma de protesta estuvo a cargo de la Alcaldesa provisional de Mazatlán, Minerva Osuna Zavala. En tanto, al dirigir su primer mensaje como presidente, Manuel Salvador Rivas Rodríguez aseguró que su nombramiento representa un compromiso con los valores rotarios y con la comunidad. “Para mí este nombramiento no representa solamente un cargo, representa una oportunidad de servir y un compromiso con mis compañeros, con mi comunidad y con los valores que adoptan y nos ha enseñado. Recibo el nombramiento con respeto, con humildad y con el firme deseo de sumar, reconstruir y de trabajar en equipo”, expresó. “Creo firmemente que un presidente no puede lograr las cosas solo; un club no se fortalece por una sola persona, un club crece cuando todos participan, cuando todos se sienten parte, cuando cada esfuerzo entiende que su presencia, su voz, sus ideas y su trabajo son importantes. Por eso uno de mis principales compromisos es ser más participativo y sobre formar un club donde los comités tengan vida y trabajo real”.

Como parte del protocolo, se dio lectura a la Invitación Rotaria y al Objetivo de Rotary International. Posteriormente, Héctor Manuel Gallardo Márquez presentó su último informe de actividades correspondiente al periodo 2025-2026, en el que destacó las acciones emprendidas para apoyar a personas en situación vulnerable y algunas instituciones. “Cuando asumí la presidencia de Mazatlán Marina lo hice con una convicción muy clara al corazón, reunir voluntades para hacer el faro de aquellos que caminan en la oscuridad. Nos propusimos que este año no se mediría por los discursos, sino por las manos que logramos estrechar; y la realidad es que logramos transformar a mucha gente”, afirmó.





Durante la ceremonia también se reconoció la trayectoria del presidente saliente, quien recibió la distinción “Socio Paul Harris”, uno de los reconocimientos más importantes dentro del movimiento rotario gracias a su compromiso y aportaciones a la organización. Por su parte, la Alcaldesa provisional destacó la contribución que el Club Rotario Mazatlán Marina ha realizado a favor de la sociedad mazatleca a través de varias generaciones, dejando una huella importante gracias a sus programas de apoyo para personas de bajos recursos, instituciones educativas y ciudadanos con discapacidad. La noche concluyó con el tradicional cambio de Reina de los Rotarios. Valeria Zatarain Félix entregó la antorcha tras concluir su periodo 2025-2026 y cedió la corona a Andrea Belén Ramírez Osuna, quien fue coronada por Minerva Osuna Zavala y el nuevo presidente del Club Rotario Mazatlán Marina, Manuel Salvador Rivas Rodríguez.