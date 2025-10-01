‘Maquío fue un líder que hoy más que nunca hace falta en nuestro País’: PAN

Al conmemorar el 36 aniversario luctuoso de Manuel Jesús Clouthier del Rincón, el presidente del Partido Acción Nacional en Mazatlán, Evaristo Corrales Macías, enfatizó que “Maquío” fue un líder que hoy más que nunca hace falta en el País en estos tiempos obscuros.

“Hoy conmemoramos el 36 aniversario luctuoso de la partida de un sinaloense y un mexicano ejemplar, me refiero a Manuel de Jesús Clouthier, nuestro querido e inolvidable ‘Maquïo’, ‘Maquío’ fue un líder que hoy más que nunca hace falta en nuestro País, en estos tiempos oscuros para la nación su visión, su valentía y su compromiso con la democracia son un ejemplo que debería guiarnos”, añadió Corrales Macías.

“Fue un gran panista, un gran patriota que se fue antes de tiempo, sin embargo, su legado permanece vivo y debe seguir siendo fuente de inspiración para quienes creemos que hoy más que nunca es necesario un México justo, un México libre y sobre todo un México con un verdadero rumbo”.

Tras manifestar que este día es una fecha importante para Sinaloa y para el País, reiteró que este 1 de octubre se está conmemorando el 36 aniversario luctuoso de la partida, de la muerte de este gran líder que dio México la posibilidad de tener un país democrático, en libertades y que abrió brecha para que hoy los mexicanos tuvieran mejores condiciones de vida, pues desafortunadamente el rumbo que está teniendo el país en estos momentos no es el mejor ni es el que él deseaba.

“Por eso como Partido hoy más que nunca nos comprometemos a continuar su lucha y a seguir buscando y reconquistando esas libertades y detener esos retrocesos que en los últimos años ha tenido el País”, reiteró el dirigente del PAN en Mazatlán.

Fue el 1 de octubre de 1989 cuando Clouthier del Rincón, junto con en ese entonces dirigente estatal del PAN, Javier Calvo Manrique, fallecieron en un accidente automovilístico en la carretera Culiacán-Mazatlán, cuando se dirigían a este puerto para asistir al cierre de campaña del candidato a la Presidencia Municipal, Humberto Rice García.

Por ello para las 7:00 horas de este miércoles el PAN en Mazatlán tenía contemplado montar una guardia de honor y depositar una ofrenda floral en el monumento al también empresario, político, fundador del Periódico Noroeste y ex candidato a la Presidencia de la República, Clouthier del Rincón, pero por la fuerte lluvia que cayó en este puerto el evento se pospuso para las 16:00 horas.

A las 18:00 horas de este mismo 1 de octubre se oficiará una misa en su memoria en la parroquia de San Carlos Borromeo, en este puerto.