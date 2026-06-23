$!Mar de fondo en Mazatlán dejó un rescate diario de bañistas: Escuadrón Acuático

Las condiciones generadas por el fenómeno de mar de fondo y el fuerte oleaje registrado durante la semana pasada, provocaron que el Escuadrón de Salvamento Acuático de Mazatlán realizara, en promedio, un rescate diario de bañistas; así lo informó su comandante, Gustavo Espinoza Bastidas. Detalló que durante el periodo en que se registraron estas condiciones marítimas, se participó en alrededor de seis rescates, gracias a la vigilancia permanente que mantienen los elementos distribuidos a lo largo de la franja costera del puerto.

“Esta semana que terminó, como tuvimos mar de fondo, sí hubo un rescate prácticamente diario. Hoy ya bajó el fuerte oleaje en gran parte de las zonas del Pacífico, pero continuamos monitoreando estas condiciones”, explicó. Señaló también que, aunque el comportamiento del mar ha mostrado una calma que apaciguó a las olas, el personal de salvavidas mantiene recorridos preventivos y exhorta constantemente a los visitantes a seguir las recomendaciones para evitar incidentes en mar abierto.

Además del fuerte oleaje, indicó que en los últimos días también se ha registrado una importante presencia de quemadores marinos sobre Avenida del mar y Olas Altas, situación que ha dejado varias personas lesionadas por contacto con estos pequeños organismos. “Sí ha habido bastante presencia de quemadores, así como personas afectadas también. Todas ellas han sido atendidas en el lugar y a otras se le han dado atención y han sido trasladadas a hospitales”.