$!Mar de Fondo mantiene oleaje superior a los 3 metros; Salvavidas refuerza vigilancia en playas de Mazatlán

Las olas siguen estrellándose contra el malecón y negocios en la playa.

MAZATLÁN._ Olas de hasta tres metros de altura registran playas de Mazatlán debido a los efectos del Mar de Fondo que prevalecen en las costas.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático, mantienen acciones preventivas en las diferentes áreas de playa para evitar situaciones de riesgo para bañistas y visitantes.

El comandante del cuerpo de salvavidas, Gustavo Espinoza, informó que este fenómeno marítimo continuará generando oleaje elevado y constante, con alturas superiores a los tres metros, condición que favorece la formación de corrientes de resaca y zanjas en distintos puntos de playa.

Como parte de las medidas preventivas, los elementos realizan recorridos de vigilancia, colocan banderas rojas en las zonas de mayor peligro y mantienen un monitoreo permanente de las condiciones del mar para determinar, en caso de ser necesario, la restricción del acceso a los bañistas.

De momento, las áreas con mayor riesgo son Cerritos, el Parador Fotográfico de la Avenida Rafael Buelna, Sábalo 1, Sábalo 2 y la zona de Lobos Marinos, en la Avenida del Mar.