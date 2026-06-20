$!Marcha del Orgullo pinta de colores el Malecón de Mazatlán por la igualdad y la diversidad

En un ambiente de fiesta, música y un mensaje de inclusión total, Mazatlán vivió una nueva edición de la Marcha del Orgullo Gay y de la Diversidad Sexual, que en su edición número 17 logró pintar de colores el malecón con un desfile de carros alegóricos e invitados especiales este sábado. Con una ruta que inició en Paseo Claussen y concluyó en la glorieta “La Perla”, sobre la avenida Rafael Buelna, integrantes de la comunidad LGBTQ+ recorrieron el paseo costero para celebrar la diversidad, promover la igualdad y visibilizar la lucha por el respeto pleno a sus derechos. En total participaron 15 carros alegóricos, entre grúas, camionetas y guaguas, decorados con llamativos diseños que incorporaron elementos representativos de Mazatlán como la música de banda, el béisbol, las palmeras y las tradicionales pulmonías.







El contingente también estuvo conformado por comparsas de jóvenes bailando en todo momento, personas en patines y motociclistas escoltados por oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública, generando un espectáculo que fue recibido con entusiasmo por la gente que acudió a lo largo de la avenida del Mar.









Durante el recorrido, numerosas familias y visitantes mostraron su respaldo ondeando banderas arcoíris y lanzando porras a los participantes, pasando una verdadera fiesta al estilo del Carnaval, lo cual refleja una creciente aceptación hacia la diversidad sexual en el puerto.









El banderazo de salida fue encabezado por la secretaria de Turismo, Mireya Sosa; el secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos; la diputada Karla Ulloa; el coordinador municipal de Atención a la Comunidad LGBT, Israel Tavera, además de otros funcionarios e invitados al evento.









Por su parte, el presidente de Sinaloa Diverso, Tulio Martínez, destacó que la marcha continúa creciendo año con año, tanto por el número de contingentes como de asistentes, quienes les han permitido consolidarse como una de las más importantes del norte del país. “Este año en cuanto a contingentes sí somos más y en personas también se puede decir que superamos al año pasado. Somos la marcha más grande de aquí del norte del país y somos la única que cuenta con carros alegóricos y una gran presencia”, expresó Tulio Martínez. “La verdad es que hemos ido creciendo cada año; cada edición es más seguida y el impacto es muy grande. Sin embargo no hay que olvidar que la importancia de realizar esta marcha es para la visibilidad; seguimos luchando por nuestros derechos, aquí estamos y aquí seguimos”.







