$!Marchan decenas por María Cecilia y Cristina, desaparecidas en Mazatlán

La marcha fue encabezada por Nadia Berrelleza Flores, hermana mayor de María Cecilia, quien a pesar de tener un nudo en la garganta no titubeó y con voz firme exigió mayor rapidez en las investigaciones de la Fiscalía.

“En esta manifestación buscamos soluciones, solamente queremos que Fiscalía agilice lo que es la búsqueda de mi hermana María Cecilia y Cristina Salas, que desaparecieron desde el día 21 de julio y hasta el día de hoy no tenemos ninguna respuesta”, dijo.

“Ahorita me dicen que sigue la investigación, que me espere, me han citado y yo he acudido, sin embargo, no hay una resolución de encontrarla”.