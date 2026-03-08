$!Marchan en Mazatlán por el 8M y terminan pintando edificios

Con proclamas de “Fuera Rocha”, “Sinaloa Narco Estado”, “Sinaloa, fosa clandestina” y “Quién me cuida de los Policías”, colectivos de búsqueda y mujeres en general marcharon por las calles de Mazatlán en el marco del Día Internacional de la Mujer. Así finalizaron la Marcha 8M en Mazatlán, con la pinta de algunos edificios por parte de participantes, hasta llegar al edificio del Ayuntamiento.











Durante la marcha, algunos contingentes de familias con desaparecidos continuaron con la marcha mientras que algunas colectivas realizaban las pintas.









En el Palacio Municipal de Mazatlán, por los pasillos, y la explanada de la Plazuela República, se llenaron de exigencias como “Presidenta, no llegamos todas” y sobre el caso de las fosas en El Verde Concordia, donde recientemente han encontrado cuerpos y osamentas, como fuertes reclamos de información y justicia.









Las personas llegaron pintaron con spray negro, verde, rosa, rojo y color violeta en un sitio histórico protegido por el INAH, frente a escasa presencia policial, igual como lo hicieron en el edificio del Poder Judicial y del periódico Noroeste de Mazatlán. Además de que los pilares del Ayuntamiento se llenaron de fichas de desaparecidos y de leyendas como “Sinaloa narco estado”, “No más deudores”.







