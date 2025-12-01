$!Marchan en Mazatlán por el Día Mundial de la Lucha contra el VIH/Sida

Con el objetivo de crear conciencia y sensibilizar a la población, estudiantes, colectivos de Mazatlán y personal de la Coordinación Municipal LGBTQ+, celebraron este día la marcha para conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra el VIH/Sida La marcha estuvo enmarcada por el distintivo color rojo y su moño, el cual simboliza solidaridad y apoyo a las personas que viven con este padecimiento, mismas que hoy en día aún viven discriminadas por la sociedad.







El recorrido se llevó a cabo desde el Escudo en Olas Altas hasta la Plazuela República. Israel Tavera Posadas, coordinador municipal de Atención LGBTQ+, expresó que se buscó la invitación de estudiantes de universidad para seguir concientizando a la juventud sobre el uso del condón, ya que es la única forma de prevención ante las enfermedades de transmisión sexual en estos días. “Hoy más que nada se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el VIH/Sida. Es una fecha a nivel mundial para generar conciencia sobre esta enfermedad, que a fin de cuentas sigue siendo un problema de salud pública en todo nuestro país y a nivel mundial. Mientras que la marcha es para sensibilizar a todas las personas sobre este padecimiento”, indicó Tavera Posadas.







“Obviamente invitamos a toda la ciudadanía a sumarse a esta marcha. Hubo acompañamiento de varias universidades como UAS, UPSIN, UAdeO, personal del sector salud, y todo el público en general, que es lo importante para hacer más conciencia”.

Realizan pruebas rápidas Al igual que la marcha conmemorativa, la Coordinación Municipal LGBTQ+ y el Gobierno de Mazatlán también llevaron a cabo una jornada especial de pruebas rápidas en la Plazuela República, con el fin de detectar infecciones de transmisión sexual como sífilis, hepatitis C y VIH/Sida. La pequeña feria de stands también ofrecía folletos para dar a conocer un poco más sobre las ETS, sus maneras de prevención, así como tratamientos a seguir para quienes ya las padezcan.





