$!Marchan mazatlecos por los derechos de las personas con lupus

Con el objetivo de sensibilizar a la población sobre el lupus y las afectaciones que enfrentan quienes padecen esta enfermedad, alrededor de un centenar de personas participaron este domingo en la primera caminata por los derechos de las personas con lupus en Mazatlán. La actividad fue organizada por la agrupación “Renacer con Lupus Mazatlán”, recibiendo una gran respuesta de los porteños, quienes recorrieron el malecón vestidos de color morado, símbolo de visibilidad y apoyo a quienes viven con lupus y otras enfermedades autoinmunes. La caminata tuvo como principal propósito hacer un llamado a las autoridades para que se apruebe la Ley Lupus y Enfermedades Autoinmunes, iniciativa que busca garantizar el derecho a la salud, el acceso a tratamientos integrales y la protección contra la discriminación laboral y social de quienes enfrentan este tipo de padecimientos.









María Luis Ortíz, coordinadora de la caminata, explicó que el movimiento forma parte de las acciones impulsadas por la Liga Mexicana por los Derechos de las Personas con Lupus, con la intención de seguir luchando por quienes han padecido la enfermedad y por quienes actualmente enfrentan dolor, cansancio y discriminación. “El día de hoy estamos caminando por los derechos de las personas con lupus aquí en Mazatlán, Sinaloa. Esta es la primer caminata que se realiza en la ciudad y queremos pedir muy respetuosamente a las autoridades que dictaminen la Ley Lupus y Enfermedades Autoinmunes”, expresó Ortíz Salazar.







“Queremos sensibilizar a la población sobre este tema, pero también a las autoridades para que se dictamine y sea una realidad para nuestro Estado”. Asimismo, Ortíz manifestó sentirse satisfecha por la respuesta de la ciudadanía a esta primera convocatoria, destacando que la participación superó sus expectativas y lo pone un paso más para cumplir sus metas.







“La verdad es que estoy impresionada y muy agradecida porque las personas respondieron muy bien a esta invitación. Repito que es la primera vez que se hace y esperamos que podamos seguirlo replicando en los siguientes años”, señaló.





