Por su parte, vecinos entrevistados exigieron justicia, pues aseguraron que no se debe tener compasión ante un acto hecho con tanta saña.

“Que le den la pena máxima, lo hizo con mucha saña y era una niña, no se merecía lo que le pasó, entonces exigimos que le den lo máximo... somos vecinos de ahí y la verdad si no hubiera sido porque todo los vecinos se movieron, no lo hubieran agarrado”, manifestó Sandra, vecina de la Colonia Reforma.