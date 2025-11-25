$!Marchan por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer e iluminan de naranja el Palacio Municipal

Centenares de personas, la mayoría del sexo femenino, participaron la tarde de este martes en la macha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y el Palacio Municipal de Mazatlán fue iluminado de naranja. Fue poco después de las 16:30 horas cuando las personas participantes, la mayoría con prendas de color naranja, iniciaron la caminata frente al Monumento a la Mujer Mazatleca, en el Paseo Clussen y tras avanzar un poco hacia el Paseo Olas Altas continuaron por la calle General Ángel Flores para arribar al Palacio Municipal, en el Centro de la Ciudad. Previamente al inicio de la marcha, la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, manifestó en entrevista con personal de medios de comunicación que las mujeres participantes son valientes y están para alzar la voz, para decir que no se quiere más mujeres violentadas en ningún sentido.









“Son muchísimas mujeres las que están reunidas aquí, estoy muy emocionadas por tanto apoyo, por tanto cariño, pero sobre todo porque son mujeres que estamos aquí para alzar la voz, para decir no hay excusa, no queremos más mujeres violentadas en ningún sentido y eso es lo que somos el espíritu de las mujeres de aquí de Mazatlán, valientes”, añadió Palacios Domínguez. Tanto en ese momento como en entrevista previa la Presidenta Municipal recordó que una de las políticas públicas que iniciaron este año en la administración que encabeza es la aplicación de Mujer Segura MZT. “Una de las políticas públicas que iniciamos este año es la ampliación Mujer Segura MZT, en la cual les comparto que ya llevamos registradas 892 personas que han descargado la aplicación y hemos tenido 47 alertas que se han atendido con puntualidad”, continuó.









“Esta es una gran herramienta para las mujeres que va ser dar a conocer por nuestra nueva directora del Immujer en estos días que vamos a estar compartiendo con todas las mujeres 16 días de activismo, vamos a estar impartiendo diversas charlas, talleres, cursos y vamos a estar también haciendo muchas actividades que empoderen a las mujeres y que sepan que todas unidas somos imparables”. Tras avanzar por la calle General Ángel Flores, las poco más de 2 mil personas participantes, de acuerdo con cifras del Palacio Municipal, arribaron a la Plazuela República y ahí a las 17:20 horas, aproximadamente, la Alcaldesa encabezó el encendido de la iluminación del Palacio Municipal de naranja. También dio a conocer que se iluminarán de ese mismo color los monumentos al Pescador y de la Mujer Mazatleca.







