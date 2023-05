MAZATLÁN._ Con un grito de ¡Justicia y libertad!, es como los familiares José Adrián Rivera Pérez y Rodolfo Zataráin Urrea, desaparecidos en diferentes momentos, se unieron para exigir a las autoridades trabajar en la búsqueda y entregar resultados, pues cada día que pasa crece la incertidumbre y es una tortura para sus familias.

Amigos y familiares partieron, a las 17:00 horas, de las letras de Mazatlán al lado de Punto Valentino hasta la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, en donde pegaron carteles y pidieron a las autoridades que se sensibilicen y atiendan estos casos con urgencia.

“Que nos den acceso a las cámaras de seguridad, a su teléfono, no nos han dado una lista de las llamadas que se realizaron la última vez, la ubicación de su teléfono, no sabemos nada de él, no sabemos nada de su carro; la última vez que se encontró, únicamente sabemos que se llevaron la camioneta y de ahí ya no sabemos más”, solicitó a las autoridades Claudia, mujer cercana a la familia de Rodolfo Zataráin.

La mujer manifestó que han recibido apoyo por parte de las Colectivas para la difusión de la ficha de búsqueda y se le ha dado la misma atención que en los casos de las mujeres por parte del activismo social, sin embargo las autoridades no dan la cara, ni les brindan información.