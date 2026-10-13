$!Marea alta y oleaje llevan agua a calles del Centro y al Estero del Infiernillo, en Mazatlán

Las afectaciones por la marea alta y los efectos del fenómeno meteorológico Simon continúan en Mazatlán al provocar desbordamiento de agua hacia vialidades, tanto en el Centro Histórico como en los alrededores del Estero del Infiernillo, donde por segundo día consecutivo se registró la salida de agua hacia calles aledañas debido al incremento de la marea y al fuerte oleaje. Ante estas condiciones, la Coordinación de Protección Civil Municipal mantiene recorridos de vigilancia en zonas susceptibles a inundaciones y exhortó a la población a evitar las áreas afectadas, así como a no intentar cruzar calles con acumulación de agua. Así lo informó Brandon Villalpando Carrizales, jefe del Departamento de Inspección y Normatividad de Protección Civil Municipal, quien señaló que el incremento de la marea estaba previsto y que se esperaba que alcanzara hasta cinco metros, con un descenso que favorecería el retorno gradual del agua a su cauce.







“Actualmente tenemos el tema de la marea alta, por lo que se espera que todavía pueda alcanzar los cinco metros. Es algo que ya estaba previsto, así que lo recomendable es evitar esas zonas y no intentar cruzarlas”, comentó. Sin embargo, la persistencia de condiciones de marea elevada y oleaje ha mantenido el riesgo en distintos sectores del puerto, pues el agua del Estero del Infiernillo volvió a desbordarse hacia vialidades cercanas, un efecto atribuido al aumento del nivel de la marea y al fuerte oleaje generado por los efectos de “Simon”. Por tal motivo, Villalpando Carrizales expresó que estas condiciones podrían complicar el manejo del agua acumulada en las calles, especialmente si coinciden con las lluvias asociadas al sistema meteorológico.







Por tal motivo, el representante de Protección Civil en Mazatlán señaló que elementos de la corporación realizan recorridos en los puntos donde se registra acumulación de agua para identificar posibles riesgos y determinar si es necesario auxiliar a las personas que se encuentren en sectores vulnerables. Además, mencionó que, en caso de ser necesario, el personal podrá apoyar con el traslado de habitantes hacia lugares seguros, particularmente si las inundaciones dificultan la movilidad o ponen en riesgo su integridad. Para estas labores, Protección Civil Municipal dispone de aproximadamente 40 elementos distribuidos estratégicamente por cuadrantes, con el objetivo de cubrir distintas zonas y reducir los tiempos de respuesta ante posibles emergencias.





