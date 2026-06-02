Marejada saca unicel y 200 kilos diarios de plásticos en playas de Mazatlán: Operadora

El unicel es un derivado del petróleo contaminante que su degradación puede tardar cientos de años por sus componentes químicos generando gran daño al ecosistema marino, y es uno de los materiales que más está sacando actualmente la marejada en las playas de Mazatlán, señaló Ángel García Contreras.

“El unicel es un derivado del petróleo, sumamente contaminante. Es uno de los residuos más contaminantes y su proceso de degradación se puede tardar cientos de años. Por su degradación y sus componentes químicos pueden generar mucha contaminación al agua y a la flora y a la fauna”.

El director de la Administradora y Operadora de Playas municipal, dijo que en temporada normal están sacando a diario 200 kilos de basura, pero en el verano se dispara hasta mil 500 kilos, mientras que en semana santa el promedio sube hasta las 2 toneladas, y la gran mayoría son residuos de plásticos, que no son pesados, pero sí riesgosos, como las colillas de cigarro, tapitas, microplásticos y los contenedores de alimentos.

“Ahorita con la marejada lo que nos está saliendo es mucho unicel sumamente degradado, nos dejan al retirarse la marea, nos deja toda una capa de unicel. Sobre todo en playas de Olas Altas y en Avenida del mar”.

Aunque no descartó que provenga de las construcciones de torres actuales por la Avenida del mar, dijo que ha observado un material que puede venir de cualquier parte con la basura que sale hasta el océano y las marejadas lo están sacando a la bahía.

“No parece de las construcciones, como que es un material sumamente muy frágil y que puede venir de cualquier parte y como ahorita hay marejada lo saca y está sumamente desintegrado. Puede venir de cualquier parte, puede venir de la basura que llega a la Isla Basura a través de la marejada y es una gran contaminación”.

Sobre este material altamente dañino, llamó a los desarrolladores a tomar conciencia sobre el manejo de este tipo de residuos que dañan el principal atractivo turístico de Mazatlán y que utilizan para poder comercializar sus propiedades.

“Hablamos de corresponsabilidad, el sector inmobiliario debe entender que su mercado potencial tiene que ver con su principal atractivo que son las playas. Entre mayor contaminación en las playas les va a afectar directo o indirectamente a la compra y se convierte en una forma de marketing para ellos si se publicitan como empresas socialmente responsables con el manejo de residuos accede a mejores segmentos de mercado de gran poder adquisitivo”, finalizó la entrevista.

También habló de las algas que salieron en playas de la Zona Dorada, en las Tres Islas y en Cerritos y que ya fueron retirados.